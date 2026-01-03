Трамп после удара по Венесуэле: С Мексикой надо что-то делать

Трамп говорит, что у него дружеские отношения с президентом Мексики, но страной руководит не она

Президент Мексики Клаудия Штейнбаум (Фото: Mario Guzman / EPA)

Мексикой управляют наркокартели и со страной нужно что-то делать. Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время интервью каналу Fox News.

На уточняющий вопрос журналистов, можно ли воспринимать спецоперацию в Венесуэле как своеобразное предупреждение для президента Мексики Клаудии Шейнбаум, Трамп ответил:

"Она хорошая женщина, но Мексикой управляет не она. Мексикой управляют картели. Поэтому с Мексикой нужно что-то делать", – заявил Трамп.

Также по его словам, США якобы потеряли 300 тысяч человек от наркотиков, которые поступают с мексиканской территории.

В ночь на 3 января в столице Венесуэлы, Каракасе, раздавались взрывы. Сообщалось о частичном обесточивании и пролетах авиации.

Канал CBS News сообщилчто США нанесли авиационные удары по латиноамериканской стране.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что диктатор Венесуэлы Николаса Мадуро схватили и вывезли из Венесуэлы.