Трамп после удара по Венесуэле: С Мексикой надо что-то делать
Евгения Мазур
Специальная корреспондентка LIGA.net
Мексикой управляют наркокартели и со страной нужно что-то делать. Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время интервью каналу Fox News.
На уточняющий вопрос журналистов, можно ли воспринимать спецоперацию в Венесуэле как своеобразное предупреждение для президента Мексики Клаудии Шейнбаум, Трамп ответил:
"Она хорошая женщина, но Мексикой управляет не она. Мексикой управляют картели. Поэтому с Мексикой нужно что-то делать", – заявил Трамп.
Также по его словам, США якобы потеряли 300 тысяч человек от наркотиков, которые поступают с мексиканской территории.
- В ночь на 3 января в столице Венесуэлы, Каракасе, раздавались взрывы. Сообщалось о частичном обесточивании и пролетах авиации.
- Канал CBS News сообщилчто США нанесли авиационные удары по латиноамериканской стране.
- Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что диктатор Венесуэлы Николаса Мадуро схватили и вывезли из Венесуэлы.
Комментарии (0)