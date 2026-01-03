Трамп після удару по Венесуелі: З Мексикою треба щось робити
Мексикою управляють наркокартелі й з країТрамп Дональд – Президент США – 14.06.46ною потрібно щось робити. Про це президент США Дональд Трамп заявив під час інтерв’ю каналу Fox News.
На уточнювальне питання журналістів, чи можна сприймати спецоперацію у Венесуелі як своєрідне попередження для президентки Мексики Клаудії Шейнбаум, Трамп відповів:
"Вона гарна жінка, але Мексикою керує не вона. Мексикою управляють картелі. Тому з Мексикою потрібно щось робити".
Також, за його словами, США нібито втратили 300 000 людей від наркотиків, які поступають з мексиканської території.
- У ніч проти 3 січня у столиці Венесуели, Каракасі, лунали вибухи. Повідомлялося про часткове знеструмлення та прольоти авіації.
- Канал CBS News повідомив, що США завдали авіаційних ударів по латиноамериканській країні.
- Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро схопили та вивезли з Венесуели.
