Трамп після удару по Венесуелі: З Мексикою треба щось робити

Трамп каже, що в нього дружні стосунки з президенткою Мексики, але країною керує не вона

Президентка Мексики Клаудія Штейнбаум (Фото: Mario Guzman / EPA)

Мексикою управляють наркокартелі й з країТрамп Дональд – Президент США – 14.06.46ною потрібно щось робити. Про це президент США Дональд Трамп заявив під час інтерв’ю каналу Fox News.

На уточнювальне питання журналістів, чи можна сприймати спецоперацію у Венесуелі як своєрідне попередження для президентки Мексики Клаудії Шейнбаум, Трамп відповів:

"Вона гарна жінка, але Мексикою керує не вона. Мексикою управляють картелі. Тому з Мексикою потрібно щось робити".

Також, за його словами, США нібито втратили 300 000 людей від наркотиків, які поступають з мексиканської території.

У ніч проти 3 січня у столиці Венесуели, Каракасі, лунали вибухи. Повідомлялося про часткове знеструмлення та прольоти авіації.

Канал CBS News повідомив, що США завдали авіаційних ударів по латиноамериканській країні.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро схопили та вивезли з Венесуели.