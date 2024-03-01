Трамп предлагает помочь Украине в кредит. Экс-посол: Возможен вариант, но есть лучший

США работают над этим вариантом с союзниками, решаясь использовать замороженные российские активы для помощи Украине

Джон Хербст (Фото: Vox Ukraine)

45-й президент США Дональд Трамп предложил оказать помощь Украине в "кредите". Это возможный вариант, но есть еще лучше, заявил экс-посол США в Украине (2003–2006), директор Евразийского центра Atlantic Council Джон Хербст в интервью LIGA.net.

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Во время своей предвыборной кампании в Южной Каролине экс-президент США предложил одолжить Украине деньги на военные нужды, пока в Конгрессе задерживается утверждение дальнейшей поддержки для ВСУ.

"Они хотят дать им еще $60 млрд. Сделайте это так. Ссудите им деньги. Если они смогут, то вернут нам деньги. Если не смогут, они не должны возвращать нам деньги", – сказал тогда Трамп.

По словам Хербста, это "возможный вариант, но есть еще лучше".

"Америка работает над ним с союзниками, решаясь использовать замороженные российские активы для помощи Украине, для вашей обороны", – пояснил он.

26 февраля 2024 года президент Владимир Зеленский заявил, что спикер Палаты представителей США Джонсон обещал ему, что сделает "все возможное" для продления помощи Украине.

28 февраля Джонсон заявил, что вынесет на голосование продление помощи Украине "своевременно", а приоритетом является граница с Мексикой.

29 февраля спикер Палаты сказал, что займется вопросом нового финансирования помощи Украине после того, как смогут предотвратить шатдаун. Тем временем республиканец Брайан Фицпатрик готовит попытку обойти Джонсона, чтобы добиться принятия помощи Украине, передает Axios.

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