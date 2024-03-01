Трамп пропонує надати допомогу Україні в кредит. Експосол: Можливий варіант, але є кращий

США працюють над цим варіантом з союзниками, зважуючись використати заморожені російські активи для допомоги Україні

Джон Гербст (Фото: Vox Ukraine)

45-й президент США Дональд Трамп запропонував надати допомогу Україні у "кредит". Це можливий варіант, але є ще кращий, заявив експосол США в Україні (2003–2006), директор Євразійського центру Atlantic Council Джон Гербст в інтерв'ю LIGA.net.

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Під час своєї передвиборчої кампанії у Південній Кароліні експрезидент США запропонував позичити Україні гроші на військові потреби, поки у Конгресі затримується затвердження подальшої підтримки для ЗСУ.

"Вони хочуть дати їм ще $60 млрд. Зробіть це так. Позичте їм гроші. Якщо вони зможуть, то повернуть нам гроші. Якщо не зможуть, вони не повинні повертати нам гроші", – сказав тоді Трамп.

За словами Гербста, це "можливий варіант, але є ще кращий".

"Америка працює над ним з союзниками, зважуючись використати заморожені російські активи для допомоги Україні, для вашої оборони", – пояснив він.

26 лютого 2024 року президент Володимир Зеленський заявив, що спікер Палати представників США Джонсон обіцяв йому, що зробить "все можливе" для продовження допомоги Україні.

28 лютого Джонсон заявив, що винесе на голосування продовження допомоги Україні "своєчасно", а пріоритетом є кордон із Мексикою.

29 лютого спікер Палати сказав, що займеться питанням нового фінансування допомоги Україні після того, як зможуть запобігти шатдауну. Тим часом республіканець Браян Фіцпатрік готує спробу обійти Джонсона, щоб домогтися ухвалення допомоги Україні, передає Axios.

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