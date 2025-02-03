Трамп прекращает финансирование Южной Африки из-за "нарушения прав человека"

По данным американского правительства, в 2023 году Вашингтон выделил ЮАР почти $440 млн

Дональд Трамп (Фото: ЕРА / JIM LO SCALZO)

Президент США Дональд Трамп заявил, что прекращает финансирование Южно-Африканской Республики (ЮАР) из-за нового закона об экспроприации земли, позволяющего государству изымать собственность без согласия собственника. Об этом пишет Reuters.

"Массовое нарушение прав человека, как минимум, происходит на виду у всех. Соединенные Штаты не будут этого терпеть, мы будем действовать. Кроме того, я прекращу любое будущее финансирование Южной Африки, пока не будет завершено полное расследование этой ситуации", – написал Трамп в TruthSocial.

По данным американского правительства, в 2023 году Вашингтон выделил ЮАР почти $440 млн.

В январе президент страны Сирил Рамафоса подписал закон, упрощающий экспроприацию земли в общественных интересах. Это решение направлено на преодоление исторического неравенства во владении землей, что сохраняется со времен апартеида, отмечает Reuters.

Южноафриканский лидер отреагировал на заявление Трампа спокойно, отметив, что после выборов общался с ним и готов к сотрудничеству с его администрацией.

Министерство иностранных дел ЮАР в ответ отметило, что в ходе расследования советники Трампа смогут более подробно ознакомиться с политикой страны и убедиться, что подобные законы существуют во многих государствах.

21 января 2025 года Трамп приказал приостановить всю внешнюю помощь от Штатов на 90 дней. В частности, это относится и к USAID. Пентагон сообщил, что военной помощи для Украины это не касается.

29 января The New York Times сообщил, что Белый дом возобновит финансирование некоторых программ внешней помощи.