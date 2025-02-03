Трамп припиняє фінансування Південної Африки через "порушення прав людини"

За даними американського уряду, у 2023 році Вашингтон виділив ПАР майже $440 млн

Дональд Трамп (Фото: ЕРА / JIM LO SCALZO)

Президент США Дональд Трамп заявив, що припиняє фінансування Південно-Африканської Республіки (ПАР) через новий закон про експропріацію землі, який дозволяє державі вилучати власність без згоди власника. Про це пише Reuters.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

"Масове порушення прав людини, як мінімум, відбувається на очах у всіх. Сполучені Штати не будуть цього терпіти, ми діятимемо. Крім того, я припиню будь-яке майбутнє фінансування Південної Африки, поки не буде завершено повне розслідування цієї ситуації", – написав Трамп у TruthSocial.

За даними американського уряду, у 2023 році Вашингтон виділив ПАР майже $440 млн.

У січні президент країни Сиріл Рамафоса підписав закон, що спрощує експропріацію землі в суспільних інтересах. Це рішення спрямоване на подолання історичної нерівності у володінні землею, що зберігається з часів апартеїду, зазначає Reuters.

Південноафриканський лідер відреагував на заяву Трампа спокійно, зазначивши, що після виборів спілкувався з ним і готовий до співпраці з його адміністрацією.

Міністерство закордонних справ ПАР у відповідь зазначило, що під час розслідування радники Трампа зможуть детальніше ознайомитися з політикою країни та переконатися, що подібні закони існують у багатьох державах.

21 січня 2025 року Трамп наказав призупинити всю зовнішню допомогу від Штатів на 90 днів. Зокрема, це стосується і USAID. Пентагон повідомив, що військової допомоги для України це не стосується.

29 січня The New York Times повідомив, що Білий дім відновить фінансування деяких програм зовнішньої допомоги.