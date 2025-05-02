Трамп про импичмент: Демократов, которые его продвигают, нужно исключить из Конгресса

Лидер США назвал психами инициаторов импичмента и заявил, что у них нет оснований

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Президент США Дональд Трамп заявил, что республиканцы должны подумать об исключении из Конгресса демократов, подавших против него предложения об импичменте. Об этом он написал в сети Truth Social 1 мая.

По словам Трампа, демократы "вышли из-под контроля" и "потеряли разум".

"Эти радикально-левые безумцы снова занялись импичментом. У них уже есть два "безымянных", малоуважаемых конгрессмена, оба полные психи, которые разбрасываются "импичментом" Дональда Трампа, уже примерно в 20-й раз, хотя они понятия не имеют, за что меня могут подвергнуть импичменту", – заявил американский лидер.

Он поинтересовался, за что его можно было бы устранить от власти: за бардак, который демократы оставили на границе? За "самую высокую в истории США" инфляцию? За некомпетентное выведение войск из Афганистана? Полномасштабную войну России против Украины и нападение ХАМАС на Израиль?

"Эти конгрессмены заявили, что не знают, почему они собираются объявить мне импичмент, но "мы просто хотим это сделать". Республиканцы должны начать думать об исключении их из Конгресса за все преступления, которые они совершили, особенно в период выборов", – резюмировал Трамп.