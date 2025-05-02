Трамп про імпічмент: Демократів, які просувають його, потрібно виключити з Конгресу

Лідер США назвав психами ініціаторів імпічменту та заявив, що у них немає підстав

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Президент США Дональд Трамп заявив, що республіканці мають подумати про виключення з Конгресу демократів, які подали проти нього пропозиції щодо імпічменту. Про це він написав у мережі Truth Social 1 травня.

За словами Трампа, демократи "вийшли з-під контролю" та "втратили розум".

"Ці радикально-ліві безумці знову зайнялися імпічментом. У них уже є два "безіменні", малошановні конгресмени, обидва повні психи, які розкидаються "імпічментом" Дональда Трампа вже приблизно вдвадцяте, хоча вони увлення не мають, за що мене можуть піддати", – заявив американський лідер.

Він поцікавився, за що його можна було б усунути від влади: за бардак, залишений демократами на кордоні? За найвищу в історії США інфляцію? За некомпетентне виведення військ з Афганістану? Повномасштабну війну Росії проти України й напад ХАМАС на Ізраїль?

"Ці конгресмени заявили, що не знають, чому вони збираються оголосити мені імпічмент, але "ми просто хочемо це зробити". Республіканці мають почати думати про виключення їх із Конгресу за всі злочини, що вони скоїли, особливо в період виборів", – резюмував Трамп.