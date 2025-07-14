Трамп: Путин будет проигравшей стороной в войне в любом случае

Президент США заявил, что четырежды договаривался с российским диктатором о мире в Украине, но тот нарушал договоренности

Дональд Трамп (Фото: FRANCIS CHUNG/EPA )

После окончания российско-украинской войны проигравшей стороной будет Россия. Такое мнение высказал Президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Трамп заявил, что целью российского диктатора Владимира Путина было захватить всю Украину, но он не сможет этого добиться.

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"Он будет проигравшей стороной в любом случае. Украина была его огромным желанием, но этого не произойдет, он должен это понять", – заявил американский президент.

Он сообщил, что четыре раза договаривался с Путиным о прекращении войны, но тот нарушал договоренности.

"Мы четыре раза договаривались с ним, и в ту же ночь бомбы падали на украинские города", – заявил Трамп.

В то же время президент США уверен, что ему удастся достичь с российским диктатором устойчивого мирного соглашения, в том числе благодаря угрозам ввести вторичные тарифы для стран, которые покупают российскую нефть и другие товары.

"Разговоры должны когда-нибудь закончиться, и должны начаться действия. Я надеюсь, так и будет. Он знает о договоренности, он знает, что такое честная сделка", — сказал Трамп.

Он добавил, что Путин "обманул Буша, Обаму, но меня не обманет".