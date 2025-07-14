Трамп: Путін буде стороною, що програла у війні, в будь-якому випадку

Президент США заявив, що чотири рази домовлявся з російським диктатором про мир в Україні, але той порушував домовленості

Дональд Трамп (Фото: FRANCIS CHUNG/EPA )

Після завершення російсько-української війни стороною, що програла, буде Росія. Таку думку висловив президент США Дональд Трамп під час зустрічі у Білому домі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Трамп заявив, що метою російського диктатора Володимира Путіна було захоплення всієї України, але він не зможе цього досягнути.

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"Він буде стороною, що програла, у будь-якому випадку. Україна була його величезним бажанням, але цього не станеться, він має це зрозуміти", – сказав американський президент.

Він повідомив, що чотири рази домовлявся з Путіним про припинення війни, але той порушував домовленості.

"Ми чотири рази домовлялися з ним, і в ту саму ніч бомби падали на українські міста", – заявив Трамп.

Водночас президент США впевнений, що йому вдасться досягти з російським диктатором сталої угоди про мир, зокрема й завдяки погрозам ввести вторинні тарифи для країн, що купують російську нафту та інші товари.

"Розмови в певний час мають закінчитися, і початися дії. Я сподіваюся, так і буде. Він знає про домовленість, він знає що таке чесна угода", – сказав Трамп.

Він додав, що Путін "обдурив Буша, Обаму, але не обдурить мене".