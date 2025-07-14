Трамп: Путін буде стороною, що програла у війні, в будь-якому випадку
Після завершення російсько-української війни стороною, що програла, буде Росія. Таку думку висловив президент США Дональд Трамп під час зустрічі у Білому домі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.
Трамп заявив, що метою російського диктатора Володимира Путіна було захоплення всієї України, але він не зможе цього досягнути.
"Він буде стороною, що програла, у будь-якому випадку. Україна була його величезним бажанням, але цього не станеться, він має це зрозуміти", – сказав американський президент.
Він повідомив, що чотири рази домовлявся з Путіним про припинення війни, але той порушував домовленості.
"Ми чотири рази домовлялися з ним, і в ту саму ніч бомби падали на українські міста", – заявив Трамп.
Водночас президент США впевнений, що йому вдасться досягти з російським диктатором сталої угоди про мир, зокрема й завдяки погрозам ввести вторинні тарифи для країн, що купують російську нафту та інші товари.
"Розмови в певний час мають закінчитися, і початися дії. Я сподіваюся, так і буде. Він знає про домовленість, він знає що таке чесна угода", – сказав Трамп.
Він додав, що Путін "обдурив Буша, Обаму, але не обдурить мене".
- Остання на сьогодні розмова Трампа і Путіна, про яку повідомлялося, відбулася 3 липня. Президент США заявив, що незадоволений розмовою і російський диктатор хоче "продовжувати вбивати людей".
Коментарі (0)