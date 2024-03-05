Трамп разгромно победил на праймериз в Северной Дакоте. Сегодня будут кокусы в 15 штатах
45 президент Дональд Трамп победил на праймериз Республиканской партии в Северной Дакоте. Об этом сообщил канал Fox News.
Согласно подсчету голосов, Трамп набрал более 84,6%, а его конкурентка и бывший посол США в ООН Никки Хейли набрала 14,1%.
Голосование в Северной Дакоте проводилось на 12 избирательных участках.
"Избиратели-республиканцы добились громких побед президента Трампа на всех первичных выборах, и эта гонка окончена. Наше внимание сейчас сосредоточено на Джо Байдене и всеобщих выборах", — заявили в предвыборном штабе Трампа.
Также 5 марта в США состоится так называемый "Супервторник", когда праймериз одновременно пройдут еще в 15 штатах.
- Трамп согласно последним опросам имеет больше шансов на победу на выборах президента США, чем действующий президент Джо Байден.
- 2 марта Трамп победил на всех трех республиканских кокусах (предварительный этап голосования, на котором определяется единый кандидат от партии) – в Мичигане, Миссури и Айдахо.
- 4 марта Хейли победила на праймериз Республиканской партии в Вашингтоне, округ Колумбия.
Читайте также: Трампу разрешили баллотироваться на президентских выборах – решил Верховный суд США