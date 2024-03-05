Трамп розгромно переміг на праймериз у Північній Дакоті. Сьогодні будуть кокуси у ще 15 штатах

У США 5 березня відбудеться "Супервівторок", коли праймериз пройдуть одночасно у 15 штатах

Дональд Трамп (Фото: EPA/JIM LO SCALZO)

45-й президент Дональд Трамп переміг на праймериз Республіканської партії у Північній Дакоті. Про це повідомив канал Fox News.

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Згідно з підрахунком голосів, Трамп набрав понад 84,6%, а його конкурентка та колишній посол США в ООН Ніккі Гейлі набрала 14,1%.

Голосування у Північній Дакоті проводилося на 12 виборчих дільницях.

"Виборці-республіканці домоглися гучних перемог президента Трампа на всіх первинних виборах, і ця гонка закінчена. Наша увага зараз зосереджена на Джо Байдені та загальних виборах", – заявили у передвиборному штабі Трампа.

Також 5 березня у США відбудеться так званий Супервівторок, коли праймериз одночасно пройдуть ще у 15 штатах.

Трамп згідно з останніми опитуваннями має більше шансів на перемогу на виборах президента США, ніж чинний президент Джо Байден.

2 березня Трамп переміг на всіх трьох республіканських кокусах (попередній етап голосування, на якому визначається єдиний кандидат від партії) – у Мічигані, Міссурі та Айдахо.

4 березня Гейлі перемогла на праймериз Республіканської партії у Вашингтоні, округ Колумбія.

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