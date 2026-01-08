Трамп решил увеличить военный бюджет в полтора раза на 2027 год

Глава Штатов заявил, что военный бюджет в $1,5 трлн позволит построить "армию мечты" и обеспечить безопасность и защиту

Дональд Трамп (Фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил о решении увеличить военный бюджет своей страны в полтора раза на 2027-й. Такое сообщение он опубликовал в своей соцсети Truth Social.

"После долгих и сложных переговоров с сенаторами, конгрессменами, министрами и другими политическими представителями я решил, что, для блага нашей страны, особенно в эти очень неспокойные и опасные времена, наш военный бюджет на 2027 год должен составлять не $1 трлн, а $1,5 трлн", – рассказал политик.

По словам Трампа, это позволит Америке построить "армию мечты", а также обеспечить безопасность и защиту для США "независимо от врага".

Президент США также заявил, что эти расходы удалось поднять "благодаря пошлинам [против других стран] и огромным доходам, которые они приносят".