Трамп решил увеличить военный бюджет в полтора раза на 2027 год
Президент США Дональд Трамп заявил о решении увеличить военный бюджет своей страны в полтора раза на 2027-й. Такое сообщение он опубликовал в своей соцсети Truth Social.
"После долгих и сложных переговоров с сенаторами, конгрессменами, министрами и другими политическими представителями я решил, что, для блага нашей страны, особенно в эти очень неспокойные и опасные времена, наш военный бюджет на 2027 год должен составлять не $1 трлн, а $1,5 трлн", – рассказал политик.
По словам Трампа, это позволит Америке построить "армию мечты", а также обеспечить безопасность и защиту для США "независимо от врага".
Президент США также заявил, что эти расходы удалось поднять "благодаря пошлинам [против других стран] и огромным доходам, которые они приносят".
- 7 января армия США захватила танкер Bella 1, связанный с Венесуэлой, который шел под российским флагом. Рядом с судном были военные суда Кремля, в частности подводная лодка. Также американцы взяли под контроль и другой теневой танкер – Sophia. Глава Минобороны Британии заявил, что королевство помогло США в операции по захвату "Беллы-1".
- Тем временем спикер Палаты представителей поставил под сомнение возможность военной операции его страны против Гренландии.
