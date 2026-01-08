Трамп вирішив збільшити військовий бюджет у півтора раза на 2027 рік
Президент США Дональд Трамп заявив про рішення збільшити військовий бюджет своєї країни у півтора раза на 2027-й. Таке повідомлення він опублікував у своїй соцмережі Truth Social.
"Після довгих і складних переговорів із сенаторами, конгресменами, міністрами та іншими політичними представниками я вирішив, що, для блага нашої країни, особливо в ці дуже неспокійні та небезпечні часи, наш військовий бюджет на 2027 рік повинен становити не $1 трлн, а $1,5 трлн", – розповів політик.
За словами Трампа, це дозволить Америці збудувати "армію мрії", а також забезпечити безпеку й захист для США "незалежно від ворога".
Президент США також заявив, що ці витрати вдалося підняти "завдяки митам [проти інших країн] і величезним доходам, які вони приносять".
- 7 січня армія США захопила танкер Bella 1, пов'язаний з Венесуелою, який йшов під російським прапором. Поруч з судном були військові судна Кремля, зокрема підводний човен. Також американці взяли під контроль й інший тіньовий танкер – Sophia. Глава Міноборони Британії заявив, що королівство допомогло США в операції із захоплення Bella 1.
- Тим часом спікер Палати представників поставив під сумнів можливість військової операції його країни проти Гренландії.
