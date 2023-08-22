Трамп согласился на залог в $200 000 по делу о вмешательстве в выборы 2020 года – CNN
Экс-президент США Дональд Трамп согласился на залог в $200 000 по делу о вмешательстве в выборы в 2020 году в округе Фултон, штат Джорджия. CNN сообщает, что об этом договорились его адвокаты с окружной прокуратурой.
Отмечается, что условия освобождения, изложенные в распоряжении Трампа об обязательствах, являются иными, чем те, что изложены в других приказах по обязательствам, принятым ранее.
В настоящее время условиями освобождения Трампу запрещено использовать социальные сети для запугивания 18 соответчиков по этому делу, а также свидетелей и других соучастников сговора.
Экс-президент должен сдаться полиции до 25 августа. Как указывает CNN, с учетом достигнутых договоренностей, Трампу, вероятно, не придется присутствовать на слушаниях о мере пресечения, которые состоятся после его формального ареста.
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- В штурме Капитолия обвинили неправительственную организацию Oath Keepers ("Хранители присяги"), трем членам группы грозит до 20 лет заключения.
- 2 августа 2023 года Трамп получил федеральное обвинение по делу о попытке упразднить результаты выборов президента 2020 года.
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