Трамп согласился на залог в $200 000 по делу о вмешательстве в выборы 2020 года – CNN

Экс-президент США Дональд Трамп согласился на залог в $200 000 по делу о вмешательстве в выборы в 2020 году в округе Фултон, штат Джорджия. CNN сообщает, что об этом договорились его адвокаты с окружной прокуратурой.

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Отмечается, что условия освобождения, изложенные в распоряжении Трампа об обязательствах, являются иными, чем те, что изложены в других приказах по обязательствам, принятым ранее.

В настоящее время условиями освобождения Трампу запрещено использовать социальные сети для запугивания 18 соответчиков по этому делу, а также свидетелей и других соучастников сговора.

Экс-президент должен сдаться полиции до 25 августа. Как указывает CNN, с учетом достигнутых договоренностей, Трампу, вероятно, не придется присутствовать на слушаниях о мере пресечения, которые состоятся после его формального ареста.

СПРАВКА. Это уже четвертое уголовное дело против Трампа и второе по обвинению в попытке фальсификации результатов выборов президента в 2020 году. Обвинительный акт стал результатом двухлетнего расследования. Обвинения заявляют, что Трамп и адвокат Джон Истман подали фальшивые документы по делу федерального суда в Джорджии, в которых ошибочно утверждалось, что тысячи людей проголосовали на выборах незаконно — сам 45-й президент США отрицает какие-либо правонарушения. Прокуроры утверждают, что существовал сговор по изменению результатов выборов 2020 года в пользу Трампа.

6 января 2021 года сторонники Трампа ворвались в Капитолий, чтобы помешать обнародованию результатов президентских выборов. Через четыре часа полиция восстановила порядок.

В штурме Капитолия обвинили неправительственную организацию Oath Keepers ("Хранители присяги"), трем членам группы грозит до 20 лет заключения.

2 августа 2023 года Трамп получил федеральное обвинение по делу о попытке упразднить результаты выборов президента 2020 года.

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