Трамп погодився на заставу у $200 000 у справі про втручання у вибори 2020 року – CNN
Експрезидент США Дональд Трамп погодився на заставу у $200 000 у справі про втручання у вибори у 2020 році в окрузі Фултон штату Джорджія. CNN повідомляє, що про це домовились його адвокати з окружною прокуратурою.
Зазначається, що умови звільнення, викладені в розпорядженні Трампа про зобов’язання, є іншими, ніж ті, що викладені в інших наказах щодо зобов’язань, які були ухвалені раніше.
Наразі умовами звільнення Трампу заборонено використовувати соціальні мережі для залякування 18 співвідповідачів у цій справі, а також свідків та інших співучасників змови.
Експрезидент має здатися поліції до 25 серпня. Як вказує CNN, з урахуванням досягнутих домовленостей, Трампу, ймовірно, не доведеться бути присутнім на слуханнях про запобіжний захід, які відбудуться після його формального арешту.
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- У штурмі Капітолія звинуватили неурядову організацію Oath Keepers ("Хранителі присяги"), трьом членам групи загрожує до 20 років ув'язнення.
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