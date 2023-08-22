Трамп погодився на заставу у $200 000 у справі про втручання у вибори 2020 року – CNN

Експрезидент США Дональд Трамп погодився на заставу у $200 000 у справі про втручання у вибори у 2020 році в окрузі Фултон штату Джорджія. CNN повідомляє, що про це домовились його адвокати з окружною прокуратурою.

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Зазначається, що умови звільнення, викладені в розпорядженні Трампа про зобов’язання, є іншими, ніж ті, що викладені в інших наказах щодо зобов’язань, які були ухвалені раніше.

Наразі умовами звільнення Трампу заборонено використовувати соціальні мережі для залякування 18 співвідповідачів у цій справі, а також свідків та інших співучасників змови.

Експрезидент має здатися поліції до 25 серпня. Як вказує CNN, з урахуванням досягнутих домовленостей, Трампу, ймовірно, не доведеться бути присутнім на слуханнях про запобіжний захід, які відбудуться після його формального арешту.

ДОВІДКА. Це вже четверта кримінальна справа проти Трампа та друга за звинуваченням у спробі фальсифікації результатів виборів президента у 2020 році. Обвинувальний акт став результатом дворічного розслідування. Звинувачення заявляє, що Трамп та адвокат Джон Істман подали фальшиві документи у справі федерального суду в Джорджії, в яких хибно стверджувалося, що тисячі людей проголосували на виборах незаконно — сам 45-й президент США заперечує будь-які правопорушення. Прокурори стверджують, що існувала змова для зміни результатів виборів 2020 року на користь Трампа.

6 січня 2021 року прихильники Трампа увірвалися до Капітолія, щоб завадити оприлюдненню результатів президентських виборів. За чотири години поліція відновила порядок.

У штурмі Капітолія звинуватили неурядову організацію Oath Keepers ("Хранителі присяги"), трьом членам групи загрожує до 20 років ув'язнення.

2 серпня 2023 року Трамп отримав федеральне звинувачення у справі про спробу скасувати результати виборів президента 2020 року.

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