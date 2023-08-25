Трамп стал первым президентом США, которому сделали официальное тюремное фото

Вечером 24 августа 45-й президент США Дональд Трамп прибыл в тюрьму в качестве обвиняемого по уголовным делам, там сделали его фотографию как арестованного. Ранее ни у кого из президентов США не было тюремного фото. Об этом сообщает CNN.

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Как отмечается, Трамп стал первым американским президентом, которого сфотографировали, когда поместили под арест в тюрьму округа Фултон в Атланте, штат Джорджия.

Трампа привлекли к ответственности по 13 пунктам обвинения, связанным с его попытками отменить результаты выборов в Джорджии в 2020 году, включая вымогательство, обвинения в заговоре и подстрекательстве государственного чиновника к нарушению присяги при вступлении в должность.

Около 19:30 Трамп прибыл в тюрьму округа Фултон. После того, как он сдался, его поместили под арест и предъявили более десятка обвинений.

В тюремных записях указан его рост 6 футов 3 дюйма и вес 215 фунтов, голубые глаза и светлые волосы. Его номер – P01135809. Также была сделана фотография.

Команда Трампа обсуждала фотографию бывшего президента до его прибытия в тюрьму, сообщили CNN два источника. В конечном итоге Трамп решил, что хочет выглядеть в кадре "вызывающим", и решил не улыбаться, сообщили источники.

Чуть более чем через 20 минут 45-го президента США выпустили под залог, поскольку Трамп и его адвокаты заранее заключили соглашение об этом.

Трамп согласился на залог в размере $200 000 и другие условия освобождения, в том числе отказ от использования социальных сетей для оказания влияния на сообвиняемых и свидетелей по делу.

Бывший президент США кратко обратился к журналистам перед посадкой в самолет, чтобы вернуться в Нью-Джерси. Он сказал: "Я не сделал ничего плохого" и назвал уголовное дело против него "пародией на правосудие". В интервью правом каналу Newsmax он назвал пребывание в тюрьме округа Фултон "ужасным опытом".

6 января 2021 года сторонники Трампа ворвались в Капитолий, чтобы помешать оглашению результатов президентских выборов. Через четыре часа полиция восстановила порядок.

В штурме Капитолия обвинили неправительственную организацию Oath Keepers ("Хранители присяги"), трем членам группы грозит до 20 лет тюрьмы.

2 августа 2023 года Трамп получил федеральное обвинение по делу о попытке отменить результаты выборов президента 2020 года.

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