RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Трамп став першим президентом США, якому зробили офіційне тюремне фото

Этот материал также доступен на русском
25.08.2023, 06:47
Трамп став першим президентом США, якому зробили офіційне тюремне фото - Фото
Дональд Трамп (Фото: EPA)

Увечері 24 серпня 45-й президент США Дональд Трамп прибув у в'язницю як обвинувачений у кримінальних справах, там зробили його фотографію як заарештованого. Раніше ніхто з президентів США не мав тюремного фото. Про це повідомляє CNN.

Трамп став першим американським президентом, якого сфотографували, коли помістили під арешт у в'язницю округу Фултон в Атланті, штат Джорджія.

Трампа притягнули до відповідальності за 13 пунктами звинувачення, пов'язаними з його спробами скасувати результати виборів у Джорджії у 2020 році, включно з вимаганням, звинуваченням у змові та підбурюванням чиновника до порушення присяги під час вступу на посаду.

Близько 19:30 Трамп прибув до в'язниці округу Фултон. Після того, як він здався, його помістили під арешт й висунули понад десяток звинувачень.

У тюремних записах вказано його зріст 6 футів 3 дюйми та вага 215 фунтів, блакитні очі та світле волосся. Його номер – P01135809. Також було зроблено фотографію.

Команда Трампа обговорювала фотографію колишнього президента до його прибуття до в'язниці, повідомили CNN два джерела. Зрештою Трамп вирішив, що хоче виглядати в кадрі "зухвалим", і вирішив не посміхатися, повідомили джерела.

Трамп став першим президентом США, якому зробили офіційне тюремне фото

Трохи більш ніж за 20 хвилин 45-го президента США випустили під заставу, оскільки Трамп та його адвокати заздалегідь уклали угоду про це.

Трамп погодився на заставу у розмірі $200 000 та інші умови звільнення, зокрема, відмову від використання соціальних мереж для надання впливу на звинувачених та свідків у справі. 

Колишній президент США коротко звернувся до журналістів перед посадкою в літак, щоб повернутися до Нью-Джерсі. Він сказав: "Я не зробив нічого поганого" та назвав кримінальну справу проти нього "пародією на правосуддя". В інтерв'ю правому каналу Newsmax він назвав перебування у в'язниці округу Фултон "жахливим досвідом".

Трамп став першим президентом США, якому зробили офіційне тюремне фото
  • 6 січня 2021 року прихильники Трампа увірвалися до Капітолія, щоб завадити оприлюдненню результатів президентських виборів. За чотири години поліція відновила порядок.
  • У штурмі Капітолія звинуватили неурядову організацію Oath Keepers ("Хранителі присяги"), трьом членам групи загрожує до 20 років ув'язнення.
  • 2 серпня 2023 року Трамп отримав федеральне звинувачення у справі про спробу скасувати результати виборів президента 2020 року.

Читайте також: Розбір | "Майже зрадник". Як нові звинувачення можуть збити Трампа з президентських перегонів

Наталія Медведєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
дональд трамп
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 