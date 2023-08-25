Трамп став першим президентом США, якому зробили офіційне тюремне фото

Увечері 24 серпня 45-й президент США Дональд Трамп прибув у в'язницю як обвинувачений у кримінальних справах, там зробили його фотографію як заарештованого. Раніше ніхто з президентів США не мав тюремного фото. Про це повідомляє CNN.

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Трамп став першим американським президентом, якого сфотографували, коли помістили під арешт у в'язницю округу Фултон в Атланті, штат Джорджія.

Трампа притягнули до відповідальності за 13 пунктами звинувачення, пов'язаними з його спробами скасувати результати виборів у Джорджії у 2020 році, включно з вимаганням, звинуваченням у змові та підбурюванням чиновника до порушення присяги під час вступу на посаду.

Близько 19:30 Трамп прибув до в'язниці округу Фултон. Після того, як він здався, його помістили під арешт й висунули понад десяток звинувачень.

У тюремних записах вказано його зріст 6 футів 3 дюйми та вага 215 фунтів, блакитні очі та світле волосся. Його номер – P01135809. Також було зроблено фотографію.

Команда Трампа обговорювала фотографію колишнього президента до його прибуття до в'язниці, повідомили CNN два джерела. Зрештою Трамп вирішив, що хоче виглядати в кадрі "зухвалим", і вирішив не посміхатися, повідомили джерела.

Трохи більш ніж за 20 хвилин 45-го президента США випустили під заставу, оскільки Трамп та його адвокати заздалегідь уклали угоду про це.

Трамп погодився на заставу у розмірі $200 000 та інші умови звільнення, зокрема, відмову від використання соціальних мереж для надання впливу на звинувачених та свідків у справі.

Колишній президент США коротко звернувся до журналістів перед посадкою в літак, щоб повернутися до Нью-Джерсі. Він сказав: "Я не зробив нічого поганого" та назвав кримінальну справу проти нього "пародією на правосуддя". В інтерв'ю правому каналу Newsmax він назвав перебування у в'язниці округу Фултон "жахливим досвідом".

6 січня 2021 року прихильники Трампа увірвалися до Капітолія, щоб завадити оприлюдненню результатів президентських виборів. За чотири години поліція відновила порядок.

У штурмі Капітолія звинуватили неурядову організацію Oath Keepers ("Хранителі присяги"), трьом членам групи загрожує до 20 років ув'язнення.

2 серпня 2023 року Трамп отримав федеральне звинувачення у справі про спробу скасувати результати виборів президента 2020 року.

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