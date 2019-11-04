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Трамп: Украина - плохая страна, не надо злить Россию – WP

Трамп: Украина - плохая страна, не надо злить Россию – WP - Фото
Дональд Трамп (Фото: Ian Langsdon/EPA)
04.11.2019, 06:53

Согласно источникам издания, Трамп считал, что Украина действовала в пользу его конкурентов во время выборов президента США в 2016 году

Президент США Дональд Трамп с первых дней правления якобы "ненавидел Украину" и пытался убедить своих советников, что не стоит портить отношения с Россией, помогая Киеву. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в администрации американского лидера.

"Он продолжал говорить о том, что не стоит злить Россию и какая Украина плохая страна", - сообщил источник.

Журналисты утверждают, что Трамп якобы пытался передать свои взгляды экс-спецпреду Госдепа по делам Украины Курту Волкеру, намекая ему на то, что Украина якобы ненастоящая страна, что она якобы всегда была частью России и что она - "полностью коррумпирована". При этом, заверяют в издании, Трамп якобы сопротивлялся поставке Украине противотанковых комплексов Javellin в 2017 году.

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По словам источника, в Белом доме не могли понять, откуда у Трампа такая "ненависть к Украине", однако предполагали, что это могло быть связано якобы с вмешательством Киева в президентские выборы США 2016 года.

"Звучали обвинения в том, что они (украинская власть, - ред.) как-то помогали предвыборному штабу экс-госсекретаря Хиллари Клинтон. Звучали обвинения, что они могли навредить ему (Трампу, - ред.). Он просто ненавидел Украину", - рассказал источник.

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