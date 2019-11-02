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В Белом доме заявили, что готовы к импичменту Трампа

В Белом доме заявили, что готовы к импичменту Трампа - Фото
Дональд Трамп (Фото: Shawn Thew/EPA)
02.11.2019, 08:07

Открытые слушания в рамках расследования об импичменте президента США пройдут в ноябре

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что администрация "готова к тому, что импичмент состоится". Об этом сообщает Голос Америки.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси уточнила, что открытые слушания в рамках расследования об импичменте президента Дональда Трампа состоятся уже в этом месяце. 

 "Я предполагаю, что публичные слушания состоятся в ноябре", - отметила она в интервью Bloomberg News и добавила, что любые доказательства правонарушений, возможно допущенных президентом, должны быть "железными".

  • 31 октября палата представителей Конгресса США одобрила следующую стадию расследования об импичменте президента США

Справка. В начале сентября СМИ США написали, что Трамп хотел вынудить президента Зеленского помочь ему с гонкой-2020 через расследование против сына Байдена Хантера, который якобы связан с коррупцией в газовой компании из Украины. Некоторые чиновники увязали заморозку помощи Украине именно с этим. LIGA.net вела хронику "Украиногейта". Демократы добиваются импичмента Трампа. Эта запутанная история - максимально доступно.

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