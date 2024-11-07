Трамп установил рекорд республиканцев среди избирателей-латиноамериканцев

Это объясняется тем, что на выборах в этом году приоритетом для людей были экономика и инфляция

Выборы в США (Иллюстративное фото: Rungroj Yongrit/EPA)

Новый экзитпол демонстрирует, что избранного президентом США Дональда Трампа поддержали 46% латиноамериканских избирателей. Это рекорд среди кандидатов от Республиканской партии в современную эру. Об этом сообщило издание Axios.

В материале говорится, что по количеству голосов от латиноамериканцев Трамп опередил 40-го президента Рональда Рейгана и 43-го президента Джорджа Буша. Исторические успехи республиканца в ряде демографических блоков голосования, особенно мужчин, помогли подтолкнуть вице-президента Камалу Харрис к худшему результату среди латиноамериканских избирателей для кандидата в президенты от Демократической партии за последние 20 лет.

Журналисты отметили, что латиноамериканцы голосовали за Трампа, невзирая на его расистскую риторику для описания иммигрантов без документов и заявление, что Пуэрто-Рико – это "остров мусора". Ведь на выборах в этом году приоритетом для людей были экономика и инфляция.

По данным экзитпола, проведенного Edison Research, 55% латиноамериканских мужчин сказали, что отдали свой голос за республиканца, а среди женщин показатель составил 38%.

Журналисты напомнили, что Буш в 2004 году получил 44% среди избирателей-латиноамериканцев. Рейган получил 37% голосов латиноамериканцев в 1980 году и 34% в 1984 году. Харрис набрала 52% голосов латиноамериканских избирателей — это самый плохой показатель демократа со времен Джона Керри в 2004 году. Обычно демократам нужно 64% голосов латиноамериканцев, чтобы победить на выборах.

Профессор политологии Хьюстонского университета Джеронимо Кортина считает, что демократы не смогли дать латиноамериканцам четкий экономический месседж, в то время как именно на нем сосредотачивался Трамп во время кампании.

"Мне безразлично, что говорит Трамп. Я хочу иметь возможность оплачивать счета. Я хочу иметь возможность отправить своего ребенка в колледж. Я хочу платить ипотеку, чтобы позволить себе новую машину", – процитировал ученый латиноамериканцев.

В Мичигане, например, по данным Edison Research, Трамп получил 58% голосов латиноамериканских избирателей по сравнению с лишь 39% у Харрис.

Кандидаты сравнялись среди избирателей-латиноамериканцев в Северной Каролине и Неваде. Трамп победил Харрис (51% против 49%) в округе Идальго на юге Техаса – оплоте мексиканцев, где действующий президент США Джо Байден в 2020 году набрал 58%.

В округе Камерон (штат Техас) Трамп также победил Харрис (53% против 47%). Четыре года назад Байден победил там, набрав 56% голосов.