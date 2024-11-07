Трамп встановив рекорд республіканців серед виборців-латиноамериканців

Це пояснюється тим, що цьогоріч на виборах пріоритетом для людей були економіка та інфляція

Вибори в США (Ілюстративне фото: Rungroj Yongrit/EPA)

Новий екзитпол демонструє, що обраного президентом США Дональда Трампа підтримали 46% латиноамериканських виборців. Це рекорд серед кандидатів від Республіканської партії в сучасну епоху. Про це повідомило видання Axios.

У матеріалі йдеться, що за кількістю голосів від латиноамериканців Трамп випередив 40-го президента Рональда Рейгана і 43-го президента Джорджа Буша. Історичні успіхи республіканця у низці демографічних блоків голосування, особливо чоловіків, допомогли підштовхнути віцепрезидентку Камалу Гарріс до найгіршого результату серед латиноамериканських виборців для кандидата у президенти від Демократичної партії за останні 20 років.

Журналісти зазначили, що латиноамериканці голосували за Трампа, попри його расистську риторику для опису іммігрантів без документів і заяву, що Пуерто-Рико – це "острів сміття". Адже цьогоріч на виборах пріоритетом для людей були економіка та інфляція.

За даними екзитполу, проведеного Edison Research, 55% латиноамериканських чоловіків сказали, що віддали свій голос за республіканця, а серед жінок показник склав 38%.

Журналісти нагадали, що Буш у 2004 році здобув 44% серед виборців-латиноамериканців. Рейган отримав 37% голосів латиноамериканців у 1980 році та 34% у 1984 році. Гарріс набрала 52% голосів латиноамериканських виборців — це найгірший показник демократа з часів Джона Керрі у 2004 році. Зазвичай демократам треба 64% голосів латиноамериканців, щоб перемогти на виборах.

Професор політології Х’юстонського університету Джеронімо Кортіна вважає, що демократи не змогли дати латиноамериканцям чіткий економічний меседж, тоді як саме на ньому зосереджувався Трамп під час кампанії.

"Мені байдуже, що говорить Трамп. Я хочу мати можливість оплачувати рахунки. Я хочу мати можливість відправити свою дитину до коледжу. Я хочу сплачувати іпотеку, щоб дозволити собі нову машину", – процитував науковець латиноамериканців.

У Мічигані, наприклад, за даними Edison Research, Трамп здобув 58% голосів латиноамериканських виборців порівняно з лише 39% у Гарріс.

Кандидати зрівнялися серед виборців-латиноамериканців у Північній Кароліні та Неваді. Трамп переміг Гарріс (51% проти 49%) в окрузі Ідальго на півдні Техасу – оплоті мексиканців, де чинний президент США Джо Байден у 2020 році набрав 58%.

В окрузі Камерон (штат Техас) Трамп також переміг Гарріс (53% проти 47%). Чотири роки тому Байден переміг там, набравши 56% голосів.