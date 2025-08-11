Трамп заявил, что "едет в Россию" увидеться с Путиным

Дональд Трамп (Фото: YURI GRIPAS / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что поедет в Россию на встречу с диктатором Владимиром Путиным 15 августа. Такое заявление руководитель Штатов сделал во время пресс-конференции в Вашингтоне.

"И мне стыдно быть здесь. Знаете, я собираюсь встретиться с Путиным. В пятницу я еду в Россию. Мне не нравится быть здесь и говорить о том, насколько опасной, грязной и отвратительной стала эта когда-то прекрасная столица", - заявил Трамп на пресс-конференции, посвященной ситуации с безопасностью в Вашингтоне.

Пока не известно, была ли это оговорка.

Ранее и сам президент США, и страна-агрессор подтверждали, что встреча с Путиным должна состояться в штате Аляска 15 августа.