Трамп заявил, что "едет в Россию" увидеться с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что поедет в Россию на встречу с диктатором Владимиром Путиным 15 августа. Такое заявление руководитель Штатов сделал во время пресс-конференции в Вашингтоне.
"И мне стыдно быть здесь. Знаете, я собираюсь встретиться с Путиным. В пятницу я еду в Россию. Мне не нравится быть здесь и говорить о том, насколько опасной, грязной и отвратительной стала эта когда-то прекрасная столица", - заявил Трамп на пресс-конференции, посвященной ситуации с безопасностью в Вашингтоне.
Пока не известно, была ли это оговорка.
Ранее и сам президент США, и страна-агрессор подтверждали, что встреча с Путиным должна состояться в штате Аляска 15 августа.
- В пресс-службе Еврокомиссии сообщили, что перед встречей с диктатором Трамп проведет беседу со своим украинским коллегой Зеленским и европейскими лидерами.
