Трамп обмовився, що "їде до Росії" побачитися з Путіним
Президент США Дональд Трамп обмовився, що поїде до Росії на зустріч з диктатором Володимиром Путіним 15 серпня. Таку заяву керівник Штатів зробив під час пресконференції у Вашингтоні.
"І це соромно для мене бути тут. Знаєте, я збираюся побачитися з Путіним. У п'ятницю я їду до Росії. Мені не подобається бути тут і говорити про те, наскільки небезпечною, брудною і огидною стала ця колись прекрасна столиця", – заявив Трамп на пресконференції, присвяченій безпековій ситуації у Вашингтоні.
Спочатку було не відомо, чи це була обмовка.
Раніше і сам президент США, і країна-агресор підтверджували, що зустріч з Путіним має відбутися у штаті Аляска 15 серпня.
ОНОВЛЕНО. Згодом Трамп уточнив, що це Путін відвідає Сполучені Штати.
- У пресслужбі Єврокомісії повідомили, що перед зустріччю з диктатором Трамп матиме розмову зі своїм українським колегою Зеленським та європейськими лідерами.
