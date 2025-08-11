Трамп обмовився, що "їде до Росії" побачитися з Путіним

Дональд Трамп (Фото: YURI GRIPAS / EPA)

Президент США Дональд Трамп обмовився, що поїде до Росії на зустріч з диктатором Володимиром Путіним 15 серпня. Таку заяву керівник Штатів зробив під час пресконференції у Вашингтоні.

"І це соромно для мене бути тут. Знаєте, я збираюся побачитися з Путіним. У п'ятницю я їду до Росії. Мені не подобається бути тут і говорити про те, наскільки небезпечною, брудною і огидною стала ця колись прекрасна столиця", – заявив Трамп на пресконференції, присвяченій безпековій ситуації у Вашингтоні.

Спочатку було не відомо, чи це була обмовка.

Раніше і сам президент США, і країна-агресор підтверджували, що зустріч з Путіним має відбутися у штаті Аляска 15 серпня.

ОНОВЛЕНО. Згодом Трамп уточнив, що це Путін відвідає Сполучені Штати.