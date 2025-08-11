Перед зустріччю з Путіним Трамп поговорить з Зеленським та європейцями

Онлайн-спілкування керівників США, України та Європи заплановане на 13 серпня, повідомили у ЄС

Дональд Трамп (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Перед зустріччю з диктатором Володимиром Путіним президент США Дональд Трамп матиме розмову зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. Про це повідомила заступниця головної речниці Єврокомісії Аріанна Подеста у коментарі Суспільному.

За її словами, організатором онлайн-зустрічі, зокрема, є канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, а з-поміж учасників буде й керівниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Ця зустріч за участі Трампа, Зеленського та європейських партнерів запланована на середу, 13 серпня, повідомила Подеста.

Через день після цього, 15 серпня, очікується зустріч керівника Штатів з диктатором РФ на Алясці.