Перед зустріччю з Путіним Трамп поговорить з Зеленським та європейцями
Перед зустріччю з диктатором Володимиром Путіним президент США Дональд Трамп матиме розмову зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. Про це повідомила заступниця головної речниці Єврокомісії Аріанна Подеста у коментарі Суспільному.
За її словами, організатором онлайн-зустрічі, зокрема, є канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, а з-поміж учасників буде й керівниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Ця зустріч за участі Трампа, Зеленського та європейських партнерів запланована на середу, 13 серпня, повідомила Подеста.
Через день після цього, 15 серпня, очікується зустріч керівника Штатів з диктатором РФ на Алясці.
- 10 серпня було опубліковано спільну заяву європейських лідерів – вони зауважили, що поточна лінія зіткнення має стати відправною точкою мирних переговорів.
- Віцепрезидент США Венс заявив, що Штати враховують нинішню лінію фронту у пошуку шляху до миру. Раніше Трамп заявляв, що його країна розглядає "обмін територіями" між Україною та Росією "на благо обох сторін".
- Генсек НАТО заявив, що під час зустрічі з Путіним Трамп спробує переконатися, чи серйозно налаштований диктатор на мирний процес.
