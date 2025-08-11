Перед зустріччю з Путіним Трамп поговорить з Зеленським та європейцями
Дональд Трамп (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Перед зустріччю з диктатором Володимиром Путіним президент США Дональд Трамп матиме розмову зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. Про це повідомила заступниця головної речниці Єврокомісії Аріанна Подеста у коментарі Суспільному.

За її словами, організатором онлайн-зустрічі, зокрема, є канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, а з-поміж учасників буде й керівниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Читайте також
"Диво на Алясці" і війна за Нобелівську премію

Ця зустріч за участі Трампа, Зеленського та європейських партнерів запланована на середу, 13 серпня, повідомила Подеста.

Через день після цього, 15 серпня, очікується зустріч керівника Штатів з диктатором РФ на Алясці.

Володимир Зеленськийволодимир путінпереговоридональд трампперемир'я