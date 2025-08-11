Перед встречей с Путиным Трамп поговорит с Зеленским и европейцами
Перед встречей с диктатором Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп будет разговаривать со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Об этом сообщила заместитель главного пресс-секретаря Еврокомиссии Арианна Подеста в комментарии Суспільному.
По ее словам, организатором онлайн-встречи, в том числе, является канцлер Германии Фридрих Мерц, а среди участников будет и руководительница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Эта встреча с участием Трампа, Зеленского и европейских партнеров запланирована на среду, 13 августа, сообщила Подеста.
Через день после этого, 15 августа, ожидается встреча руководителя Штатов с диктатором РФ на Аляске.
- 10 августа было опубликовано совместное заявление европейских лидеров – они отметили, что нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой мирных переговоров.
- Вице-президент США Вэнс заявил, что Штаты учитывают нынешнюю линию фронта в поиске пути к миру. Ранее Трамп заявлял, что его страна рассматривает "обмен территориями" между Украиной и Россией "на благо обеих сторон".
- Генсек НАТО заявил, что во время встречи с Путиным Трамп попытается убедиться, серьезно ли настроен диктатор на мирный процесс.
