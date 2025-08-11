Перед встречей с Путиным Трамп поговорит с Зеленским и европейцами

Онлайн-общение руководителей США, Украины и Европы запланировано на 13 августа, сообщили в ЕС

Дональд Трамп (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Перед встречей с диктатором Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп будет разговаривать со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Об этом сообщила заместитель главного пресс-секретаря Еврокомиссии Арианна Подеста в комментарии Суспільному.

По ее словам, организатором онлайн-встречи, в том числе, является канцлер Германии Фридрих Мерц, а среди участников будет и руководительница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Эта встреча с участием Трампа, Зеленского и европейских партнеров запланирована на среду, 13 августа, сообщила Подеста.

Через день после этого, 15 августа, ожидается встреча руководителя Штатов с диктатором РФ на Аляске.