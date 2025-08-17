Руководитель Штатов обвиняет оппонентов и медиа и говорит, что его бы критиковали, даже если бы "заставил Россию отказаться от Москвы"

Президент США Дональд Трамп заявил о "большом прогрессе" в отношении страны-агрессора РФ. Такое сообщение он сделанный в своей соцсети Truth Social.

"Большой прогресс в отношении России. Оставайтесь на связи!", – написал Трамп. Других подробностей он не привел.

До этого президент США в очередной раз раскритиковал "фейковые новости" за якобы искажение правды относительно него и "замечательной встречи" с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.

"Если бы я заставил Россию отказаться от Москвы в рамках соглашения, фейковые новости и их ПАРТНЕРЫ, радикальные левые демократы, сказали бы, что я совершил ужасную ошибку и заключил очень плохую сделку", – заявил руководитель Штатов (перед саммитом на Аляске он делал похожую публикацию),