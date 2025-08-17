Трамп заявил о "большом прогрессе" в отношении России
Президент США Дональд Трамп заявил о "большом прогрессе" в отношении страны-агрессора РФ. Такое сообщение он сделанный в своей соцсети Truth Social.
"Большой прогресс в отношении России. Оставайтесь на связи!", – написал Трамп. Других подробностей он не привел.
До этого президент США в очередной раз раскритиковал "фейковые новости" за якобы искажение правды относительно него и "замечательной встречи" с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.
"Если бы я заставил Россию отказаться от Москвы в рамках соглашения, фейковые новости и их ПАРТНЕРЫ, радикальные левые демократы, сказали бы, что я совершил ужасную ошибку и заключил очень плохую сделку", – заявил руководитель Штатов (перед саммитом на Аляске он делал похожую публикацию),
- О ходе саммита руководителя Штатов и диктатора 15 августа, а также о дальнейших событиях читайте в хронике ЛИГА.net.
