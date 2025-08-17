Трамп заявив про "великий прогрес" щодо Росії
Президент США Дональд Трамп заявив про "великий прогрес" щодо країни-агресора РФ. Такий допис він зробив у своїй соцмережі Truth Social.
"Великий прогрес щодо Росії. Залишайтеся на зв'язку!", – написав Трамп. Інших подробиць він не навів.
До цього президент США вчергове розкритикував "фейкові новини" за нібито спотворення правди щодо нього і "чудової зустрічі" з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.
"Якби я змусив Росію відмовитися від Москви в рамках угоди, фейкові новини та їхні ПАРТНЕРИ, радикальні ліві демократи, сказали б, що я зробив жахливу помилку і уклав дуже погану угоду", – заявив керівник Штатів (перед самітом на Алясці він робив схожу публікацію),
