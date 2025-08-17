Трамп заявив про "великий прогрес" щодо Росії

Керівник Штатів звинувачує опонентів та медіа і каже, що його б критикували, навіть якби "змусив Росію відмовитися від Москви"

Дональд Трамп (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив про "великий прогрес" щодо країни-агресора РФ. Такий допис він зробив у своїй соцмережі Truth Social.

"Великий прогрес щодо Росії. Залишайтеся на зв'язку!", – написав Трамп. Інших подробиць він не навів.

Читайте також Приниження Трампа. Як переговори з Путіним на Алясці вплинуть на Україну

До цього президент США вчергове розкритикував "фейкові новини" за нібито спотворення правди щодо нього і "чудової зустрічі" з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.

"Якби я змусив Росію відмовитися від Москви в рамках угоди, фейкові новини та їхні ПАРТНЕРИ, радикальні ліві демократи, сказали б, що я зробив жахливу помилку і уклав дуже погану угоду", – заявив керівник Штатів (перед самітом на Алясці він робив схожу публікацію),