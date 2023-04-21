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Требовал $8000 у матери призывника. В Одессе задержали мужчину, выдававшего себя военным

Цей матеріал також доступний українською
21.04.2023, 14:12
Требовал $8000 у матери призывника. В Одессе задержали мужчину, выдававшего себя военным - Фото
Деньги (Фото: Нацполиция)

В Одессе задержан местный житель, который, выдавая себя за военного, требовал деньги у матери одного из призывников. Об этом сообщили в Главном управлении национальной полиции в Одесской области.

Правоохранители установили, что мужчина познакомился с одесситкой и, узнав о наличии у нее молодого сына, притворился военным и потребовал деньги. Он пригрозил женщине, что в случае неуплаты направит парня воевать в "горячую точку".

"Ожидая от злоумышленника документы, которые бы освободили сына от армии, женщина заплатила $8000, а тот продолжил требовать еще. Наконец, о "военнослужащем" потерпевшая сообщила правоохранителям, и они установили личность правонарушителя", – отметили в полиции.

Фигуранта задержали при получении $1000.

Правоохранители изъяли у него деньги, мобильный телефон, большое количество сим-карт, черновые записи и две единицы оружия с патронами. Их передали на проведение экспертного исследования.

Одесситу объявили подозрение в требовании передачи чужого имущества с угрозой насилия над близкими родственниками потерпевшей, ограничение их прав, свобод и законных интересов.

Мужчине грозит лишение свободы на срок от семи до 12 лет с конфискацией имущества.

  • 10 апреля 2023 арестовали без права внесения залога командира подразделения материального обеспечения воинской части в Одесской области. Он якобы требовал от подчиненных отдавать ему часть ежемесячных премий, установленных на время военного положения.

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Олег Васьків
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