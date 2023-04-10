Арестован командир подразделения, вымогавший деньги с подчиненных военнослужащих – ГБР
Арестован без права внесения залога командир подразделения материального обеспечения воинской части в Одесской области: он якобы требовал от подчиненных отдавать ему часть ежемесячных премий, установленных на время военного положения. Об этом пишет Госбюро расследований.
За отказ отдавать деньги командир угрожал проблемами с прохождением службы и даже физической расправой, уточнили в ГБР.
Следствие задокументировало более 30 фактов вымогательства и получения им денег с подчиненных на сумму более 600 000 грн.
Ранее в апреле следователи бюро сообщили ему о подозрении, он проходит по нескольким статьям Уголовного кодекса: за вымогательство чужого имущества с угрозой насилия, получение неправомерной выгоды, умышленное неисполнении приказа и применение насилия к подчиненному.
Если его вину докажут, военнослужащему грозит до 12 лет тюрьмы.
- 5 апреля 2023 года передан в суд обвинительный акт по нашумевшему делу об избиении солдата офицером в Житомирской области.
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