Требовали деньги, крали имущество. МО о поведении оккупантов после подрыва Каховской ГЭС

Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что подрыв Каховской ГЭС 6 июня стал поводом для усиления оккупационного режима на временно оккупированной территории Херсонской области.

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В частности, по словам Маляр, с началом эвакуации местных жителей из затопленной местности российские военные на блокпостах требовали у людей большие суммы за разрешение выехать в безопасные места.

Кроме того, оккупанты отбирали и уничтожали украинские паспорта, похищали вещи украинцев из брошенных владельцами домов и запрещали работу местных волонтеров, которые пытались оказать пострадавшим гуманитарную помощь.

Заместитель Резникова подчеркнула, что все это происходило на фоне создания пропагандистами роликов о якобы "успешной эвакуации гражданского населения".

Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, была объявлена эвакуация.

Компания Укргидроэнерго заявила, что Каховская ГЭС после взрыва полностью разрушена и не подлежит восстановлению.

Президент Зеленский сказал, что подрыв Каховской ГЭС не остановит Украину в освобождении территорий.

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