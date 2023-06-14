Требовали деньги, крали имущество. МО о поведении оккупантов после подрыва Каховской ГЭС
Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что подрыв Каховской ГЭС 6 июня стал поводом для усиления оккупационного режима на временно оккупированной территории Херсонской области.
В частности, по словам Маляр, с началом эвакуации местных жителей из затопленной местности российские военные на блокпостах требовали у людей большие суммы за разрешение выехать в безопасные места.
Кроме того, оккупанты отбирали и уничтожали украинские паспорта, похищали вещи украинцев из брошенных владельцами домов и запрещали работу местных волонтеров, которые пытались оказать пострадавшим гуманитарную помощь.
Заместитель Резникова подчеркнула, что все это происходило на фоне создания пропагандистами роликов о якобы "успешной эвакуации гражданского населения".
- Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, была объявлена эвакуация.
- Компания Укргидроэнерго заявила, что Каховская ГЭС после взрыва полностью разрушена и не подлежит восстановлению.
- Президент Зеленский сказал, что подрыв Каховской ГЭС не остановит Украину в освобождении территорий.
Читайте также: Минобороны: ВСУ наступают в направлении Бердянска и Мариуполя, есть продвижение, идут тяжелые бои
Комментарии