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Требовали деньги, крали имущество. МО о поведении оккупантов после подрыва Каховской ГЭС

Цей матеріал також доступний українською
14.06.2023, 14:19
Требовали деньги, крали имущество. МО о поведении оккупантов после подрыва Каховской ГЭС - Фото
Анна Маляр (Фото: Facebook)

Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что подрыв Каховской ГЭС 6 июня стал поводом для усиления оккупационного режима на временно оккупированной территории Херсонской области.

В частности, по словам Маляр, с началом эвакуации местных жителей из затопленной местности российские военные на блокпостах требовали у людей большие суммы за разрешение выехать в безопасные места.

Кроме того, оккупанты отбирали и уничтожали украинские паспорта, похищали вещи украинцев из брошенных владельцами домов и запрещали работу местных волонтеров, которые пытались оказать пострадавшим гуманитарную помощь.

Заместитель Резникова подчеркнула, что все это происходило на фоне создания пропагандистами роликов о якобы "успешной эвакуации гражданского населения".

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Милана Головань
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войнаэвакуацияХерсонАнна Маляркаховская гєс
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