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Вимагали у людей гроші, крали майно. МО про поведінку окупантів після підриву Каховської ГЕС

Этот материал также доступен на русском
14.06.2023, 14:19
Вимагали у людей гроші, крали майно. МО про поведінку окупантів після підриву Каховської ГЕС - Фото
Ганна Маляр (Фото: Facebook)

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що підрив Каховської ГЕС 6 червня став приводом для посилення окупаційного режиму на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Зокрема, за словами Маляр, із початком евакуації місцевих мешканців із затопленої місцевості російські військові на блокпостах вимагали у людей великі гроші за дозвіл виїхати у безпечні місця.

Крім того, окупанти відбирали та знищували українські паспорти, викрадали речі українців із покинутих власниками будинків, та забороняли роботу місцевих волонтерів, які намагалися надати постраждалим гуманітарну допомогу.

Заступниця Резнікова наголосила, що все це відбувалося на тлі створення пропагандистами роликів про нібито "успішну евакуацію цивільного населення".

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Мілана Головань
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