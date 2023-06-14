Вимагали у людей гроші, крали майно. МО про поведінку окупантів після підриву Каховської ГЕС

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що підрив Каховської ГЕС 6 червня став приводом для посилення окупаційного режиму на тимчасово окупованій території Херсонської області.

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Зокрема, за словами Маляр, із початком евакуації місцевих мешканців із затопленої місцевості російські військові на блокпостах вимагали у людей великі гроші за дозвіл виїхати у безпечні місця.

Крім того, окупанти відбирали та знищували українські паспорти, викрадали речі українців із покинутих власниками будинків, та забороняли роботу місцевих волонтерів, які намагалися надати постраждалим гуманітарну допомогу.

Заступниця Резнікова наголосила, що все це відбувалося на тлі створення пропагандистами роликів про нібито "успішну евакуацію цивільного населення".

Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, оголошено евакуацію.

Компанія Укргідроенерго заявила, що Каховська ГЕС після вибуху повністю зруйнована і не підлягає відновленню.

Президент Зеленський сказав, що підрив Каховської ГЕС не зупинить Україну у звільненні територій.

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