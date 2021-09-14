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Трех месяцев не хватило. Минобразования направило диссертацию Кивы на углубленное изучение

Цей матеріал також доступний українською
14.09.2021, 20:55
Трех месяцев не хватило. Минобразования направило диссертацию Кивы на углубленное изучение - Фото
Илья Кива (Фото: пресс-служба ОПЗЖ)

Министерство образования отправило кандидатскую диссертацию депутата ОПЗЖ Ильи Кивы на углубленное изучение. Такое решение принял экспертный совет министерства на заседании 14 сентября, сообщает Bihus.Info.

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Экспертный совет приглашал Киву на это заседание, однако он не пришел.

"Экспертный совет принял решение отправить эту работу на углубленное изучение в несколько научных заведений", – сообщил журналисту проекта один из членов экспертной комиссии.

При этом в Минобразования еще 8 июня сообщили, что начали проверять диссертацию Кивы.

Другой представитель комиссии отметил, что к диссертации депутата "есть серьезные замечания".

  • 26 апреля Кива защитил кандидатскую диссертацию "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)". 13 членов комиссии единогласно поддержали то, чтобы Киве дать степень кандидата наук. 
  • На защиту депутата не пустили ряд журналистов. 
  • На следующий день после публикации расследования о кандидатской диссертации Кивы Межрегиональная академия управления персоналом, где он проходил аспирантуру, опубликовала у себя на сайте сборники научно-практических конференций с материалами Кивы, которых раньше не было.
  • 8 июня в Минобразования заявили, что проверяют диссертацию и аттестационное дело Кивы.

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Вадим Ребрина
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илья кива ОПЗЖ диссертация
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