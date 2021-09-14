Трех месяцев не хватило. Минобразования направило диссертацию Кивы на углубленное изучение

Министерство образования отправило кандидатскую диссертацию депутата ОПЗЖ Ильи Кивы на углубленное изучение. Такое решение принял экспертный совет министерства на заседании 14 сентября, сообщает Bihus.Info.

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Экспертный совет приглашал Киву на это заседание, однако он не пришел.

"Экспертный совет принял решение отправить эту работу на углубленное изучение в несколько научных заведений", – сообщил журналисту проекта один из членов экспертной комиссии.

При этом в Минобразования еще 8 июня сообщили, что начали проверять диссертацию Кивы.

Другой представитель комиссии отметил, что к диссертации депутата "есть серьезные замечания".

26 апреля Кива защитил кандидатскую диссертацию "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)". 13 членов комиссии единогласно поддержали то, чтобы Киве дать степень кандидата наук.

На защиту депутата не пустили ряд журналистов.

На следующий день после публикации расследования о кандидатской диссертации Кивы Межрегиональная академия управления персоналом, где он проходил аспирантуру, опубликовала у себя на сайте сборники научно-практических конференций с материалами Кивы, которых раньше не было.

8 июня в Минобразования заявили, что проверяют диссертацию и аттестационное дело Кивы.

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Вадим Ребрина

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