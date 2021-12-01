UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Треть украинцев ничего не знают о спецоперации спецслужб против ЧВК Вагнера – опрос КМИС

Цей матеріал також доступний українською
01.12.2021, 14:01
Треть украинцев ничего не знают о спецоперации спецслужб против ЧВК Вагнера – опрос КМИС - Фото
Василий Бурба (фото - president.gov.ua)

Каждый третий украинец ничего не слышал об операции ГУР/СБУ против наемников кремлевской ЧВК Вагнера, а 37% опрошенных считают ее провал результатом умышленного "слива" информации высшим руководством Украины. Такие данные опроса 1 декабря опубликовал Киевский международный институт социологии.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Директор КМИС Владимир Паниотто сообщил LIGA.net, что у исследования был заказчик, но по контракту КМИС не может его назвать.

Социологи поинтересовались, что украинцам известно о срыве спецоперации.

Результаты опроса (в скобках – опрос КМИС на середину октября):

  • Хорошо проинформированы о вагнергейте – 20,6% (11,6%);
  • Что-то слышал, не знаю деталей – 45,1% (39,9%);
  • Впервые слышу – 33,2% (46,8%).

Скриншот с сайта КМИС

Украинцы, которые знают о вагнергейте, ответили на вопрос о причинах срыва спецоперации:

→ "Слив" информации высшим политическим руководством Украины -  37,4% (39,5%);

→ недостаток профессионализма и ошибки власти – 20,3% (18,7%);

→ непрофессионализм украинских спецслужб – 11,2% (8,9%);

→ сорвали спецоперацию российские спецслужбы – 7,1% (7,7%);

→ случайное стечение обстоятельств – 4,3% (2,7%);

→ другое помешало – 2,5% (0,6%);

→ затрудняюсь ответить – 17,2% (20,7%).

Скриншот с сайта КМИС

Опрошенные граждане ответили, доверяют ли они информации от экс-главы ГУР МО Василия Бурбы, который заявил, что вагнергейт был сорван якобы из-за вмешательства Офиса президента.

Данным Бурбы верят 39,2% опрошенных, 38,6% не доверяют, 22,2% затрудняются сказать или отказались говорить на эту тему.

Скриншот с сайта КМИС

Опрос проведен 26-29 ноября 2021 года по телефону с использованием компьютера среди 1203 украинцев от 18 лет и старше по всей стране, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность – 1,4—3,2%.

Читайте также: Если будет вторжение РФ. Что украинцы думают о Зеленском и военном положении: опрос КМИС

Яна Катасонова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
агрессия России война Донбасс опрос спецоперация кмис социология Вагнер чвк вагнергейт
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 