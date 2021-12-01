Треть украинцев ничего не знают о спецоперации спецслужб против ЧВК Вагнера – опрос КМИС

Каждый третий украинец ничего не слышал об операции ГУР/СБУ против наемников кремлевской ЧВК Вагнера, а 37% опрошенных считают ее провал результатом умышленного "слива" информации высшим руководством Украины. Такие данные опроса 1 декабря опубликовал Киевский международный институт социологии.

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Директор КМИС Владимир Паниотто сообщил LIGA.net, что у исследования был заказчик, но по контракту КМИС не может его назвать.

Социологи поинтересовались, что украинцам известно о срыве спецоперации.

Результаты опроса (в скобках – опрос КМИС на середину октября):

Хорошо проинформированы о вагнергейте – 20,6% (11,6%);

(11,6%); Что-то слышал, не знаю деталей – 45,1% (39,9%);

(39,9%); Впервые слышу – 33,2% (46,8%).

Украинцы, которые знают о вагнергейте, ответили на вопрос о причинах срыва спецоперации:

→ "Слив" информации высшим политическим руководством Украины - 37,4% (39,5%);

→ недостаток профессионализма и ошибки власти – 20,3% (18,7%);

→ непрофессионализм украинских спецслужб – 11,2% (8,9%);

→ сорвали спецоперацию российские спецслужбы – 7,1% (7,7%);

→ случайное стечение обстоятельств – 4,3% (2,7%);

→ другое помешало – 2,5% (0,6%);

→ затрудняюсь ответить – 17,2% (20,7%).

Опрошенные граждане ответили, доверяют ли они информации от экс-главы ГУР МО Василия Бурбы, который заявил, что вагнергейт был сорван якобы из-за вмешательства Офиса президента.

Данным Бурбы верят 39,2% опрошенных, 38,6% не доверяют, 22,2% затрудняются сказать или отказались говорить на эту тему.

Опрос проведен 26-29 ноября 2021 года по телефону с использованием компьютера среди 1203 украинцев от 18 лет и старше по всей стране, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность – 1,4—3,2%.

20 октября 2021-го сообщалось, что рейтинг президента Владимира Зеленского упал на 8,6%, по данным опроса КМИС.

Также, по данным КМИС, в рейтинге партий лидируют Евросолидарность и Слуга народа, при этом ЕС впервые за долгое время с незначительным отрывом от СН заняла первое место.

Опрос показал, что около 30% украинцев готовы продавать свой голос на выборах.

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Яна Катасонова

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