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Три главные новости Украины и мира на 19:00 20 ноября

Цей матеріал також доступний українською
20.11.2021, 19:00
Три главные новости Украины и мира на 19:00 20 ноября - Фото

1. УКРАИНА И КАНАДА НАЧИНАЮТ СТРОИТЕЛЬСТВО КОСМОДРОМА – ГОСКОСМОС. Канада и Украина начинают строительство коммерческой космической пусковой площадки в канадской провинции Новая Шотландия. Проект предусматривает создание коммерческого космодрома для ракеты-носителя "Циклон-4М" разработки и производства украинских КБ Южное и Южный машиностроительный завод (подробнее).

2. "ЭТО НЕ БЛЕФ". РАЗВЕДКА США ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О ВОЗМОЖНОМ СКОРОМ ВТОРЖЕНИИ РФ В УКРАИНУ. Представители разведки США предупредили союзников, что есть короткий промежуток времени, чтобы помешать России начать агрессию против Украины, сообщает New York Times со ссылкой на американских и европейских чиновников (подробнее).

 3. "ВСЕ ЕЩЕ В ОПАСНОМ СОСТОЯНИИ". СААКАШВИЛИ ПРЕКРАТИЛ 50-ДНЕВНУЮ ГОЛОДОВКУ. Третий президент Грузии Михеил Саакашвили прекратил 50-дневную голодовку после того, как его перевели в военный госпиталь из тюремной больницы. По словам врача, он "все еще находится в опасном для жизни состоянии и был помещен в палату интенсивной терапии" (подробнее).

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