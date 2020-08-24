Три главные новости Украины и мира на 19:00 24 августа

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1. НЕМЕЦКИЕ ВРАЧИ ПОДТВЕРДИЛИ ОТРАВЛЕНИЕ НАВАЛЬНОГО. Каким именно веществом был отравлен российский политик, пока не выяснили. Его состояние тяжелое, но угрозы для жизни нет (подробнее).

2. НА ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ В КИЕВЕ ПРОШЕЛ МАРШ ЗАЩИТНИКОВ. Он собрал тысячи человек, после него состоялась акция "С независимостью не шутят" на Европейской площади (подробнее).

3. ЗЕЛЕНСКИЙ ПРИГРОЗИЛ "СДАВШИМ ЧАСТЬ ТЕРРИТОРИИ БЕЗ БОЯ": БУДУТ ДАВАТЬ ПОКАЗАНИЯ. Об этом президент заявил во время поздравления с Днем независимости. О ком именно идет речь, Зеленский не уточнил (подробнее).

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Денис Юдин

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