Три главные новости Украины и мира на 19:00 24 октября

1. В ОККУПИРОВАННОМ ДОНЕЦКЕ БОЕВИКИ ПРЕКРАТИИ БЛОКИРОВАТЬ МИССИЮ ОБСЕ. В оккупированном Донецке прекратилось пикетирование отеля, где расположен офис Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Вечером 23 октября наблюдатели видели, как так называемый "мэр" Донецка выступил перед собравшимися около отеля, после чего они мирно разошлись (подробнее).

2. МИД НАДЕЕТСЯ, ЧТО ООН БУДЕТ АКТИВНЕЕ ПРОТИВОДЕЙСТВОВАТЬ АГРЕССИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ. Украина надеется на присоединение ООН к Крымской платформе, учитывая роль ООН в вопросах деоккупации Крыма, милитаризации полуострова и защиты прав человека на оккупированной территории, а также в контексте принятых Генассамблеей ООН резолюций о территориальной целостности Украины (подробнее).

3. ГОСДЕПАРТАМЕНТ США ОТНЕС РОССИЯН К "БЕЗДОМНЫМ НАЦИОНАЛЬНОСТЯМ": ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ. Госдепартамент США отнес россиян к "бездомным национальностям" – жителям стран, в которых нет возможности получить американскую иммиграционную визу (подробнее).

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Оксана Житнюк

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