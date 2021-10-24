Госдепартамент США отнес россиян к "бездомным национальностям": что это значит

Госдепартамент США отнес россиян к "бездомным национальностям" – жителям стран, в которых нет возможности получить американскую иммиграционную визу. Документ опубликован на сайте Госдепартамента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Бездомными национальностями" в американском внешнеполитическом ведомстве называют граждан тех стран, где нет консульского представительства США, или в которых политическая ситуация или ситуация с безопасностью нестабильна настолько, что консульский персонал не может рассматривать заявки на иммиграционные визы.

На данный момент таких стран 10: Куба, Эритрея, Иран, Россия, Ливия, Сомали, Южный Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен. Россия была внесена в список 21 октября 2021 года.

Россиянам, желающим получить возможность постоянно проживать в США, предлагается подавать документы на иммиграционную визу в столице Польши Варшаве.

15 марта 2021 года президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против России. Среди прочего, в нем говорилось о высылке 10 дипломатов РФ из США.

В России заявили, что новые санкции США против РФ не поспособствуют встрече президентов двух стран. Также там пообещали ответить Вашингтону "по принципу взаимности". РФ ввела запрет на наем своих граждан в американские представительства.

21 апреля Россия выслала 10 американских дипломатов.

С 12 мая посольство США в России прекратило обработку заявок на все неиммиграционные визы, кроме дипломатических, из-за нехватки персонала.

12 октября Россия предложила США взаимно отменить все ограничения для диппредставительств. В Госдепартаменте ответили, что ожидают от России паритета по штату дипломатических представительств и визовой взаимности.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.