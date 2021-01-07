Три главные новости Украины и мира на 19:00 7 января
07.01.2021, 19:00
1. БАЙДЕН УТВЕРЖДЕН ИЗБРАННЫМ ПРЕЗИДЕНТОМ США. Конгресс завершил процедуру сертификации итогов выборов, несмотря на попытки группы республиканцев их оспорить (подробнее).
2. ВО ВРЕМЯ ЗАХВАТА КАПИТОЛИЯ В США ПОГИБЛИ ЧЕТЫРЕ ЧЕЛОВЕКА. Жертвами беспорядков во время штурма Капитолия сторонниками Трампа стали двое женщин и двое мужчин (подробнее).
3. ЗА СУТКИ В УКРАИНЕ ВЫЯВИЛИ ПОЧТИ 9000 ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИУРСОМ. Выздоровели более 11 000 пациентов (подробнее).
Читайте также: Байден взял Сенат. Теперь США под полным контролем Демократической партии
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВакансииБольше вакансий
Методолог 1С
Киев • Sport Life
Операційний менеджер
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1СРазместить вакансию
Киев • Sport Life
Последние новости
Комментарии