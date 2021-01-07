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Три главные новости Украины и мира на 19:00 7 января

07.01.2021, 19:00
Три главные новости Украины и мира на 19:00 7 января - Фото

1. БАЙДЕН УТВЕРЖДЕН ИЗБРАННЫМ ПРЕЗИДЕНТОМ США. Конгресс завершил процедуру сертификации итогов выборов, несмотря на попытки группы республиканцев их оспорить (подробнее).

2. ВО ВРЕМЯ ЗАХВАТА КАПИТОЛИЯ В США ПОГИБЛИ ЧЕТЫРЕ ЧЕЛОВЕКА. Жертвами беспорядков во время штурма Капитолия сторонниками Трампа стали двое женщин и двое мужчин (подробнее).

3. ЗА СУТКИ В УКРАИНЕ ВЫЯВИЛИ ПОЧТИ 9000 ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИУРСОМ. Выздоровели более 11 000 пациентов (подробнее).

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Денис Юдин
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