Три главные новости Украины и мира на 19:00 9 февраля

1. КОРОНАВИРУС ОБНАРУЖИЛИ У УКРАИНЦА. Он находится на борту заблокированного у берегов Йокогамы круизного лайнера Diamond Princess. По данным Минздрава Японии, серьезных симптомов у него нет. Всего на лайнере зафиксировано 70 случаев заражения (подробнее).

2. СТРЕЛКА, КОТОРЫЙ ОТКРЫЛ ОГОНЬ В ТРЦ В ТАИЛАНДЕ, ЛИКВИДИРОВАЛИ. Солдат, вооруженный штурмовой винтовкой, застрелил на военной базе офицера и ранил нескольких других. Затем он направился в торговый центр в городе Корат - и открыл огонь там. Операция по спасению посетителей торгового центра длилась около 17 часов, нападавшего убили. В результате атаки погибли по меньшей мере 20 человек, 42 ранены (подробнее).

3. ТРОЕ УКРАИНЦЕВ ЗА 53 ЧАСА ОГРАБИЛИ БАНКОМАТЫ СБЕРБАНКА НА $1,5 МЛН. Группа действовала на территории Боснии и Герцеговины. Задержаны двое подозреваемых, из 2,7 млн украденных боснийских марок найдены лишь 100 000. Арестованные не идут на сотрудничество с полицией (подробнее).

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