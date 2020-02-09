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Три главные новости Украины и мира на 19:00 9 февраля

Три главные новости Украины и мира на 19:00 9 февраля - Фото
09.02.2020, 19:00

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего - только важное

1. КОРОНАВИРУС ОБНАРУЖИЛИ У УКРАИНЦА. Он находится на борту заблокированного у берегов Йокогамы круизного лайнера Diamond Princess. По данным Минздрава Японии, серьезных симптомов у него нет. Всего на лайнере зафиксировано 70 случаев заражения (подробнее).

2. СТРЕЛКА, КОТОРЫЙ ОТКРЫЛ ОГОНЬ В ТРЦ В ТАИЛАНДЕ, ЛИКВИДИРОВАЛИ. Солдат, вооруженный штурмовой винтовкой, застрелил на военной базе офицера и ранил нескольких других. Затем он направился в торговый центр в городе Корат - и открыл огонь там. Операция по спасению посетителей торгового центра длилась около 17 часов, нападавшего убили. В результате атаки погибли по меньшей мере 20 человек, 42 ранены (подробнее). 

3. ТРОЕ УКРАИНЦЕВ ЗА 53 ЧАСА ОГРАБИЛИ БАНКОМАТЫ СБЕРБАНКА НА $1,5 МЛН. Группа действовала на территории Боснии и Герцеговины. Задержаны двое подозреваемых, из 2,7 млн украденных боснийских марок найдены лишь 100 000. Арестованные не идут на сотрудничество с полицией (подробнее). 

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