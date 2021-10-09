Три главные новости Украины и мира на 19:00 9 октября

1. ВОПРЕКИ ОБЕЩАНИЮ БАЙДЕНУ. КЛЮЧЕВОЙ ЭТАП КОНКУРСА ПО ИЗБРАНИЮ ГЛАВЫ САП СОРВАН – ЦПК. Сегодня был сорван ключевой этап конкурса по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, заявил руководитель ЦПК Виталий Шабунин. В сентябре Украина обязалась в ближайшее время избрать главу САП, это было зафиксировано в общем заявлении после встречи президента Владимира Зеленского и лидера США Джо Байдена (подробнее).

2. "МЫ ОЧЕНЬ РАЗОЧАРОВАНЫ". ЕС И США ОТРЕАГИРОВАЛИ НА ЗАДЕРЖКУ КОНКУРСА ПО ИЗБРАНИЮ ГЛАВЫ САП. Европейский Союз и США очень разочарованы промедлением в конкурсе по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, поскольку она подрывает работу антикоррупционных органов (подробнее).

3. "АДЕКВАТНЫХ ОБЪЯСНЕНИЙ НЕ УСЛЫШАЛ". ЗЕЛЕНСКИЙ ПРИЗВАЛ ПРОВЕСТИ КОНКУРС В САП КАК ПОЛОЖЕНО. Президент Владимир Зеленский не услышал адекватных объяснений задержки конкурса по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Он призвал отборочную комиссию работать как положено (подробнее).

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Оксана Житнюк

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