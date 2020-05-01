Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Три главных новости Украины и мира на 19:00 1 мая

Три главных новости Украины и мира на 19:00 1 мая - Фото
01.05.2020, 19:00

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего - только важное

1. УЧЕНЫЕ ПРОГНОЗИРУЮТ, ЧТО ПАНДЕМИЯ ПРОДЛИТСЯ ЕЩЕ ДВА ГОДА. Пандемия коронавируса, вероятно, продлится два года и ее невозможно будет контролировать до тех пор, пока около двух третей населения мира не получат иммунитет (подробнее).

2. ВСЕМИРНЫЙ БАНК УТВЕРДИЛ ВЫДЕЛЕНИЕ УКРАИНЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ $150 МЛН. Финансирование будет проходить в рамках проекта Модернизация системы социальной поддержки населения Украины (подробнее).

3. В ЧЕРКАССАХ ОСЛАБИЛИ КАРАНТИН, МЭРУ ПРИСЛАЛИ ПОВЕСТКУ В ПОЛИЦИЮ. Мэрия Черкасс с 1 мая разрешила работу большинства магазинов, парикмахерских, посещение парков и зеленых зон, полиция открыла уголовное дело (подробнее).

Читайте также: 

Скандал с грузом "Мрии" и Зеленским. Что случилось и кто виноват

Выживший. Как впервые в Украине пересадили костный мозг от неродственного донора

Наталия Медведева
Еще по теме
Напишите нам
главное за день
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 