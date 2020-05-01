Три главных новости Украины и мира на 19:00 1 мая

1. УЧЕНЫЕ ПРОГНОЗИРУЮТ, ЧТО ПАНДЕМИЯ ПРОДЛИТСЯ ЕЩЕ ДВА ГОДА. Пандемия коронавируса, вероятно, продлится два года и ее невозможно будет контролировать до тех пор, пока около двух третей населения мира не получат иммунитет (подробнее).

2. ВСЕМИРНЫЙ БАНК УТВЕРДИЛ ВЫДЕЛЕНИЕ УКРАИНЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ $150 МЛН. Финансирование будет проходить в рамках проекта Модернизация системы социальной поддержки населения Украины (подробнее).

3. В ЧЕРКАССАХ ОСЛАБИЛИ КАРАНТИН, МЭРУ ПРИСЛАЛИ ПОВЕСТКУ В ПОЛИЦИЮ. Мэрия Черкасс с 1 мая разрешила работу большинства магазинов, парикмахерских, посещение парков и зеленых зон, полиция открыла уголовное дело (подробнее).

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