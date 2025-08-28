Три страны Европы инициировали возобновление санкций ООН против Ирана

Европейцы все еще надеются на дипломатическое урегулирование проблемы

Иллюстративное фото: Depositphotos

Великобритания, Франция и Германия начали процесс возобновления санкций ООН против Ирана из-за его спорной ядерной программы. Об этом сообщает Reuters.

Процесс продлится 30 дней, прежде чем будут восстановлены санкции, которые затронут финансовый, банковский, углеводородный и оборонный сектора страны.

Несмотря на запущенный механизм, европейские лидеры заявили, что остаются приверженными дипломатическому урегулированию.

"Мы стремимся использовать все доступные дипломатические инструменты, чтобы гарантировать, что Иран никогда не разработает ядерное оружие", – говорится в обращении стран к Совету Безопасности ООН в письме, с которым ознакомилось агентство Reuters.

Великобритания, Франция и Германия надеются, что Иран до конца сентября предпримет шаги для развеивания опасений по поводу своей ядерной программы. В этом случае они отложат возобновление санкций.

Иран заявил, что не поддастся давлению со стороны Европы.

"Этот шаг является шагом против дипломатии, а не шансом для нее. Иран не пойдет на уступки под давлением", – заявил агентству Reuters неназванный высокопоставленный иранский чиновник.