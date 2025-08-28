Три країни Європи ініціювали відновлення санкцій ООН проти Ірану через ядерну програму

Європейці все ще сподіваються на дипломатичне розв'язання питання

Ілюстративне фото: Depositphotos

Велика Британія, Франція та Німеччина розпочали процес відновлення санкцій ООН проти Ірану через його спірну ядерну програму. Про це повідомляє Reuters.

Процес триватиме 30 днів, перш ніж будуть відновлені санкції, які вплинуть на фінансовий, банківський, вуглеводневий та оборонний сектори країни.

Попри розпочатий механізм, європейські лідери заявили, що залишаються відданими дипломатичному врегулюванню.

"Ми прагнемо використовувати всі доступні дипломатичні інструменти, щоб гарантувати, що Іран ніколи не розробить ядерну зброю", – звернулися країни до Ради Безпеки ООН у листі, з яким ознайомився Reuters.

Велика Британія, Франція та Німеччина сподіваються, що Іран до кінця вересня вживе заходів, щоб розвіяти занепокоєння щодо ядерної програми. У цьому разі вони відкладуть повернення санкцій.

Іран заявив, що не піддасться тиску Європи.

"Цей крок є дією проти дипломатії, а не шансом для неї. Іран не поступиться під тиском", – заявив Reuters неназваний іранський високопосадовець.