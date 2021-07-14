Трое депутатов СН отозвали языковые поправки. Бужанский под вопросом – нардеп

Трое народных депутатов от фракции Слуга народа отозвали так называемые языковые поправки к законопроекту о реставрации культурных достопримечательностей. Об этом журналистам в кулуарах Верховной Рады сообщила замглавы фракции СН Евгения Кравчук.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По ее словам, языковые поправки были отозваны тремя "слугами": Александром Корниенко, Орестом Саламахой и Андреем Клочко.

В то же время Кравчук не уверена, что Максим Бужанский тоже отозвал свою поправку. Однако, как считает нардеп, у этих поправок все равно "нет шансов пройти".

Речь идет о законопроекте №5551-2, который предусматривает финансирование реставрации культурных достопримечательностей за счет бюджета. Глава фракции Голос, народный депутат Ярослав Железняк заявил, что в законопроект пытаются внести нормы, ущемляющие украинский язык.

Нардепы предлагали:

- исключить из сферы действия закона об украинском языке показ фильмов и телепрограмм;

- убрать требование об обязательном знании украинского языка для госслужащих;

- разрешить использовать язык коренных народов и нацменьшинств в образовании, отменить штрафы за нарушение языкового закона в сфере обслуживания (поправка №17, которую подал Бужанский).

28 мая 2021-го в Слуге народа рассказали, что могут поменять в языковом законе, а также предложили сажать в тюрьму за "публичное надругательство над украинским языком".

13 июля Зеленский заявил, что есть определенные моменты по языковому закону, которые "не до конца справедливы", но "никогда не будет такого, чтобы все были довольны".

Читайте также: Мониторинг телеканалов: Нацсовет выяснил, у кого в эфире меньше всего украинского языка

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.