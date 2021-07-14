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Трое депутатов СН отозвали языковые поправки. Бужанский под вопросом – нардеп

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14.07.2021, 14:33
Трое депутатов СН отозвали языковые поправки. Бужанский под вопросом – нардеп - Фото
Евгения Кравчук (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Трое народных депутатов от фракции Слуга народа отозвали так называемые языковые поправки к законопроекту о реставрации культурных достопримечательностей. Об этом журналистам в кулуарах Верховной Рады сообщила замглавы фракции СН Евгения Кравчук.

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По ее словам, языковые поправки были отозваны тремя "слугами": Александром Корниенко, Орестом Саламахой и Андреем Клочко.

В то же время Кравчук не уверена, что Максим Бужанский тоже отозвал свою поправку. Однако, как считает нардеп, у этих поправок все равно "нет шансов пройти".

Речь идет о законопроекте №5551-2, который предусматривает финансирование реставрации культурных достопримечательностей за счет бюджета. Глава фракции Голос, народный депутат Ярослав Железняк заявил, что в законопроект пытаются внести нормы, ущемляющие украинский язык.

Нардепы предлагали:

- исключить из сферы действия закона об украинском языке показ фильмов и телепрограмм;

- убрать требование об обязательном знании украинского языка для госслужащих;

- разрешить использовать язык коренных народов и нацменьшинств в образовании, отменить штрафы за нарушение языкового закона в сфере обслуживания (поправка №17, которую подал Бужанский).

  • 28 мая 2021-го в Слуге народа рассказали, что могут поменять в языковом законе, а также предложили сажать в тюрьму за "публичное надругательство над украинским языком".
  • 13 июля Зеленский заявил, что есть определенные моменты по языковому закону, которые "не до конца справедливы", но "никогда не будет такого, чтобы все были довольны".

Читайте также: Мониторинг телеканалов: Нацсовет выяснил, у кого в эфире меньше всего украинского языка

Оксана Житнюк
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Слуга народа языковой закон законопроект поправки Евгения Кравчук
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