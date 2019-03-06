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06.03.2019, 19:20

ЦИК: Есть информация о связях наблюдателей на выборах с боевиками

ЦИК: Есть информация о связях наблюдателей на выборах с боевиками - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Также в ЦИК обратили внимание на ситуацию с Нацдружинами, представитель которых заявил о намерении использовать физическую силу на выборах

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Центральная избирательная комиссия обратилась к СБУ с просьбой проверки информации о том, что среди общественных организаций, представители которых будут наблюдателями на выборах президента, есть причастные к сотрудничеству с боевиками в Донбассе. Такое решение принято сегодня на заседании комиссии, сообщает пресс-служба ЦИК.

В ЦИК говорят, что к ним поступает информация о возможном использовании некоторыми наблюдателями своего статуса для незаконных целей.

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Так, в комиссию поступило обращение от общественной организации Гражданское движение поддержки реформ. В документе говорится, что некоторые общественные организации, которые получили от ЦИК право направить своих представителей на выборы в качестве наблюдателей, "причастны к сотрудничеству с незаконными вооруженными формированиями, подконтрольными РФ в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Также в ЦИК обратили внимание на ситуацию с Нацдружинами, представитель которых заявил о намерении активистов организации использовать физическую силу на избирательных участках. В комиссии заявили, что считают это недопустимым.

ЦИК обратилась к СБУ с просьбой проверки изложенной информации, а также к полиции - с просьбой обеспечить правопорядок во время голосования.

В Нацдружинах ранее заявили, что их наблюдатели на избирательных участках могут применить силовые методы в случае фальсификации.

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что они не имеют на это права.

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Теги: Нацдружины, выборы, сбу, днр, наблюдатель
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