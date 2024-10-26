ЦИК Грузии заявил, что пророссийская партия власти предварительно побеждает

По данным ведомства, в настоящее время "Грузинская мечта" имеет 52,99%.

Выборы в Грузии (Фото: DAVID MDZINARISHVILI/EPA)

Центральная избирательная комиссия Грузии заявила, что правящая пророссийская партия "Грузинская мечта" предварительно побеждает на парламентских выборах.

Ведомство привело данные, полученные после обработки данных с 70,91% избирательных участков.

ЦИК заявил, что в настоящее время "Грузинская мечта" имеет 52,99%, за ней следуют "Коалиция за перемены" с 11.19%, "Единство — Национальное движение" с 9.8%, "Сильная Грузия" с 9.04% и "Гахария — за Грузию с 8.24%. Другие политсилы не преодолели пятипроцентный барьер.

Скриншот: сайт ЦИК Грузии

Ранее местное Радио Свобода опубликовало спорные данные экзитполей. К примеру, проправительственный канал Imedi заявил о победе "Грузинской мечты" с 56,1%. Заявленная погрешность – +-2,5%.

Позиционные каналы "Формула" и "Мтавари" сообщали о победе оппозиции.

О победе оппозиционных сил заявила и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Политика написала: "Европейская Грузия побеждает с 52% несмотря на попытки фальсификации выборов и без голосов диаспоры".

Тем временем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже успел поздравить пророссийскую "Грузинскую мечту" с победой на выборах.

Также произошло нападение на центральный офис оппозиционной партии "Национальное движение".