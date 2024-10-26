ЦИК Грузии заявил, что пророссийская партия власти предварительно побеждает
Центральная избирательная комиссия Грузии заявила, что правящая пророссийская партия "Грузинская мечта" предварительно побеждает на парламентских выборах.
Ведомство привело данные, полученные после обработки данных с 70,91% избирательных участков.
ЦИК заявил, что в настоящее время "Грузинская мечта" имеет 52,99%, за ней следуют "Коалиция за перемены" с 11.19%, "Единство — Национальное движение" с 9.8%, "Сильная Грузия" с 9.04% и "Гахария — за Грузию с 8.24%. Другие политсилы не преодолели пятипроцентный барьер.
Ранее местное Радио Свобода опубликовало спорные данные экзитполей. К примеру, проправительственный канал Imedi заявил о победе "Грузинской мечты" с 56,1%. Заявленная погрешность – +-2,5%.
Позиционные каналы "Формула" и "Мтавари" сообщали о победе оппозиции.
О победе оппозиционных сил заявила и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Политика написала: "Европейская Грузия побеждает с 52% несмотря на попытки фальсификации выборов и без голосов диаспоры".
Тем временем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже успел поздравить пророссийскую "Грузинскую мечту" с победой на выборах.
Также произошло нападение на центральный офис оппозиционной партии "Национальное движение".
Накануне на избирательных участках в Грузии зафиксировали фальсификации, произошли потасовки.
Также глава Центризбиркома страны призвал Министерство внутренних дел оперативно отреагировать на ситуацию после появления видео, зафиксировавшего вброс бюллетеней на избирательном участке в Марнеуле.
- Еще днем генсек "Грузинской мечты" заявил, что по предварительным данным политсила уже имеет гарантированное большинство в парламенте.