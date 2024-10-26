ЦВК Грузії заявила, що проросійська партія влади попередньо перемагає

Вибори у Грузії (Фото: DAVID MDZINARISHVILI / EPA)

Центральна виборча комісія Грузії заявила, що владна проросійська партія "Грузинська мрія" попередньо перемагає на парламентських виборах.

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Відомство навело дані, отримані після обробки даних з 70,91% виборчих дільниць.

ЦВК заявила, що наразі "Грузинська мрія" має 52,99%, за нею йдуть "Коаліція за зміни" з 11,19%, "Єдність — Національний рух" з 9,8%, "Сильна Грузія" з 9,04% та "Гахарія — за Грузію" з 8,24%. Інші політсили не подолали п'ятивідсотковий бар'єр.

Скриншот: сайт ЦВК Грузії

Раніше місцеве Радіо Свобода опублікувало суперечливі дані екзитполів. Наприклад, проурядовий канал Imedi заявив про перемогу "Грузинської мрії" з 56,1%. Заявлена похибка – +-2,5%.

Натомість позиційні канали "Формула" та "Мтаварі" повідомляли про перемогу опозиції.

Про перемогу опозиційних сил заявила і президентка Грузії Саломе Зурабішвілі. Політикиня написала: "Європейська Грузія перемагає з 52% попри спроби фальсифікації виборів і без голосів діаспори".

Тим часом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан уже встиг привітати проросійську "Грузинську мрію" з перемогою на виборах.

Також відбувся напад на центральний офіс опозиційної партії "Національний рух".