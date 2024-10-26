ЦВК Грузії заявила, що проросійська партія влади попередньо перемагає
Центральна виборча комісія Грузії заявила, що владна проросійська партія "Грузинська мрія" попередньо перемагає на парламентських виборах.
Відомство навело дані, отримані після обробки даних з 70,91% виборчих дільниць.
ЦВК заявила, що наразі "Грузинська мрія" має 52,99%, за нею йдуть "Коаліція за зміни" з 11,19%, "Єдність — Національний рух" з 9,8%, "Сильна Грузія" з 9,04% та "Гахарія — за Грузію" з 8,24%. Інші політсили не подолали п'ятивідсотковий бар'єр.
Раніше місцеве Радіо Свобода опублікувало суперечливі дані екзитполів. Наприклад, проурядовий канал Imedi заявив про перемогу "Грузинської мрії" з 56,1%. Заявлена похибка – +-2,5%.
Натомість позиційні канали "Формула" та "Мтаварі" повідомляли про перемогу опозиції.
Про перемогу опозиційних сил заявила і президентка Грузії Саломе Зурабішвілі. Політикиня написала: "Європейська Грузія перемагає з 52% попри спроби фальсифікації виборів і без голосів діаспори".
Тим часом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан уже встиг привітати проросійську "Грузинську мрію" з перемогою на виборах.
Також відбувся напад на центральний офіс опозиційної партії "Національний рух".
Напередодні на виборчих дільницях у Грузії зафіксували фальсифікації, сталися бійки.
Також голова Центрвиборчкому країни закликав Міністерство внутрішніх справ оперативно відреагувати на ситуацію після появи відео, котре зафіксувало вкидання бюлетенів на виборчій дільниці в Марнеулі.
- Ще вдень генсек "Грузинської мрії" заявив, що за попередніми даними політсила уже має гарантовану більшість у парламенті.