ЦИК опубликовал результаты местных выборов: лидирует Слуга народа

День выборов (фото - ЕРА)

Информация о том, кто был избран депутатами местных советов и городскими и сельскими головами, появилась на сайте Центральной избирательной комиссии.

Официального заявления о завершении подсчета голосов пока еще не было.

Согласно опубликованным данным, из 84 избранных сельских и городских голов 52 - беспартийные самовыдвиженцы, 24 были выдвинуты Слугой народа, трое победивших кандидатов - от Батькивщины (один из них - самовыдвиженец), по двое - из Аграрной партии и из Укропа (так же по одному самовыдвиженцу) и один - от партии Наш край.

Из 1717 избранных депутатов местных советов 752 (43,8%) - самовыдвиженцы, 430 (25%) - кандидаты Слуги народа, 277 (16,1%) - Батькивщины, остальные партии получили меньше 4% мандатов каждая. Небольшое количество партийных кандидатов (меньше 5%) есть также среди победивших самовыдвиженцев.