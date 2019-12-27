Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

ЦИК опубликовал результаты местных выборов: лидирует Слуга народа

ЦИК опубликовал результаты местных выборов: лидирует Слуга народа - Фото
День выборов (фото - ЕРА)
27.12.2019, 18:18

Официального заявления ЦИК о завершении подсчета голосов пока еще нет

Информация о том, кто был избран депутатами местных советов и городскими и сельскими головами, появилась на сайте Центральной избирательной комиссии.

Официального заявления о завершении подсчета голосов пока еще не было.

Согласно опубликованным данным, из 84 избранных сельских и городских голов 52 - беспартийные самовыдвиженцы, 24 были выдвинуты Слугой народа, трое победивших кандидатов - от Батькивщины (один из них - самовыдвиженец), по двое - из Аграрной партии и из Укропа (так же по одному самовыдвиженцу) и один - от партии Наш край.

Из 1717 избранных депутатов местных советов 752 (43,8%) - самовыдвиженцы, 430 (25%) - кандидаты Слуги народа, 277 (16,1%) - Батькивщины, остальные партии получили меньше 4% мандатов каждая. Небольшое количество партийных кандидатов (меньше 5%) есть также среди победивших самовыдвиженцев.

  • Местные выборы прошли в 86 ОТГ в 21 области, среди которых - одна городская, 16 поселковых и 69 сельских громад. Дополнительные местные выборы состоялись в 33 ОТГ в 17 областях (13 поселковых и 20 сельских).
  • 24 декабря в Слуге народа заявили о победе на выборах.
Напишите нам
местные выборы цик
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 