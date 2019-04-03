ЦИК подсчитала 99,99% голосов: второй тур - Зеленский и Порошенко

Петр Порошенко, Владимир Зеленский (коллаж - LIGA.net)

Центральная избирательная комиссия обработала 99,99% протоколов. По состоянию на 17:00 3 апреля - таковы окончательные результаты первого тура выборов президента Украины:

- шоумен Владимир Зеленский лидирует с 30,24% голосов;

Реклама

- действующий президент Петр Порошенко идет вторым - 15,95%;

- лидер Батькивщины Юлия Тимошенко третья - 13,4%.

Нажмите, чтобы увеличить:

Ранее ЦИК обработала 100% голосов избирателей в пределах заграничного округа. На зарубежных участках победил Порошенко (38,93%), Зеленский - второй (26,01%), Анатолий Гриценко - третий (10,64%), Тимошенко - на шестом месте (4,21%).

Читайте также: Хроника выборов в Украине. Первый тур: LIVE