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03.04.2019, 17:25

ЦИК подсчитала 99,99% голосов: второй тур - Зеленский и Порошенко

ЦИК подсчитала 99,99% голосов: второй тур - Зеленский и Порошенко - Фото
Петр Порошенко, Владимир Зеленский (коллаж - LIGA.net)

У кандидатов в президенты Владимира Зеленского - 30,24%, Петра Порошенко - 15,95%, Юлии Тимошенко - 13,4%

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Центральная избирательная комиссия обработала 99,99% протоколов. По состоянию на 17:00 3 апреля - таковы окончательные результаты первого тура выборов президента Украины:

- шоумен Владимир Зеленский лидирует с 30,24% голосов;

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- действующий президент Петр Порошенко идет вторым - 15,95%;

- лидер Батькивщины Юлия Тимошенко третья - 13,4%.

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Ранее ЦИК обработала 100% голосов избирателей в пределах заграничного округа. На зарубежных участках победил Порошенко (38,93%), Зеленский - второй (26,01%), Анатолий Гриценко - третий (10,64%), Тимошенко - на шестом месте (4,21%).

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Теги: Владимир Зеленский, петр порошенко, выборы, юлия тимошенко, цик
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