ЦИК подсчитала 99,99% голосов: второй тур - Зеленский и Порошенко

Центральная избирательная комиссия обработала 99,99% протоколов. По состоянию на 17:00 3 апреля - таковы окончательные результаты первого тура выборов президента Украины:
- шоумен Владимир Зеленский лидирует с 30,24% голосов;
- действующий президент Петр Порошенко идет вторым - 15,95%;
- лидер Батькивщины Юлия Тимошенко третья - 13,4%.
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Ранее ЦИК обработала 100% голосов избирателей в пределах заграничного округа. На зарубежных участках победил Порошенко (38,93%), Зеленский - второй (26,01%), Анатолий Гриценко - третий (10,64%), Тимошенко - на шестом месте (4,21%).
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